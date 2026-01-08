台AV女優搭計程車「遭誤認成打工仔」　胎尼傻眼：當老闆很多年了

記者王靖淳／綜合報導

台AV女優Tiny Lu（胎尼）2024年進軍日本AV界，去年初在日本二度出道，平時會透過社群記錄生活的她，今（8）日在Threads發文透露，自己在搭計程車的過程中，被司機誤認成「大學生打工仔」，讓她感到相當哭笑不得。

▲胎尼。（圖／翻攝自Threads／tiny_219_）

胎尼搭Uber被當成大學生打工仔

胎尼分享她今天搭Uber時發生的趣事，她透露，當時她身邊帶著一位同性的男性兼職助理隨行。沒想到兩人一上車，熱情的司機，先是對著她很有精神地喊了一句：「小姐早上好！」緊接著，司機大哥轉頭看到隨行在側、正幫忙提著大包小包的男性助理時，竟大喊：「老闆早上好！」

▲胎尼被當成打工仔。（圖／翻攝自Threads／tiny_219_）



胎尼無奈表示自己當老闆很多年了

面對這突如其來的「身份互換」，胎尼在文中無奈地還原當時的心聲，她感嘆道：「真不知道什麼時候他們會發現看起來像大學生打工仔的我已經當老闆很多年了。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人紛紛留言表示「大學生無違和，也難怪別人會誤會」、「可能司機知道你是老闆也會稱乎你小姐，比較年輕順耳外，稱呼老闆好像有套近乎的意味。」