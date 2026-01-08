ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

伊能靜57歲身材超狂！濕身解放比基尼
猝死案70%在家中！年輕人易忽略5警訊
《我結》洪宗玄、Yura相隔12年重逢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 鄭家純 丁春誠 江宏恩 江振誠 蔡依林 汪小菲 檀健次

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」　昔控訴選秀節目黑幕

記者王靖淳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）最近剛結束在台北大巨蛋舉辦的「PLEASURE」演唱會，不過卻遭部分網友惡意解讀，讓合作公司發布聲明提告。為此，遭點名的網紅帳號「斯利亞」（斯理亞）真實身分被起底，是曾參加過節目《超級星光大道》的梁曉珺，且她過去還曾揭露《中國好聲音》的黑幕。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林Jolin Tsai）

▲蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林Jolin Tsai）

蔡依林提告網紅是《星光》女星梁曉珺

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡依林的合作公司永稻星在7日發布的聲明稿中，直接點名了一位暱稱為「斯利亞（帳戶：celialiang）」的網友以及其他相關的帳號，指控他們在此次事件中散布假消息，行為相當惡劣。目前公司方面已經完成了蒐證工作，並正式通知平台方立即刪除所有違法的侵權內容。消息曝光後，除了掀起熱烈討論之外，「斯利亞」也被眼尖的網友起底，正是女歌手梁曉珺。

▲▼聲明稿。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

▲蔡依林官方聲明稿。（圖／翻攝自微博）

事實上，梁曉珺過去除了參加過《超級星光大道》之外，還曾參加過歌唱節目《中國好聲音》第二季，她在2023年出面爆料製作單位的黑箱作業，透露當時有許多選手特地辭掉工作或休學，特地飛到上海等著錄節目，沒想到過了一陣子，竟收到製作單位通知「你們不用來錄了」，讓所有海外選手都傻眼。

▲▼梁曉珺。（圖／翻攝自微博／梁曉珺）

▲梁曉珺。（圖／翻攝自微博／梁曉珺）

梁曉珺3年前曾揭發《中國好聲音》黑幕

此外，梁曉珺也表示，在各方壓力下，《好聲音》還是讓這些海外選手參加錄影，但是卻沒有半個人獲得導師的轉身（晉級機會），她還透露，在海外選手結束錄影離開，又看到了將近十幾、二十人進到棚內，「這些人之前錄過，他沒轉，他們要再錄一遍那些人，其實就是說，是有名額的，但是因為這些名額是留給他們的，可能是所謂付過轉訂費的那些人吧。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡依林梁曉珺

推薦閱讀

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

11小時前

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

8小時前

蕭煌奇宣布結婚！　「沒有要開玩笑」同框老婆曬戒指特寫照

蕭煌奇宣布結婚！　「沒有要開玩笑」同框老婆曬戒指特寫照

3小時前

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

3小時前

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」　無預警停業憲哥回應了

1/7 17:06

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」　昔控訴選秀節目黑幕

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」　昔控訴選秀節目黑幕

2小時前

伊能靜57歲身材超狂！出國脫了「濕身解放比基尼」長腿蛇腰被看光

伊能靜57歲身材超狂！出國脫了「濕身解放比基尼」長腿蛇腰被看光

5小時前

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

12小時前

曹西平後事進度曝光！乾兒子發4聲明「謝三哥專程返台」已和家屬達成共識

曹西平後事進度曝光！乾兒子發4聲明「謝三哥專程返台」已和家屬達成共識

7小時前

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！　被盯上「求包養陪吃」驚人天價曝光

21小時前

直擊／蕭敬騰淚崩送別岳父　曝曾被林光寧「撂3字重話」：我很完整

直擊／蕭敬騰淚崩送別岳父　曝曾被林光寧「撂3字重話」：我很完整

7小時前

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

還記得男神丁春誠嗎？　近照帥成這樣…與大咖歌后親密模樣曝光

1/7 15:51

熱門影音

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理
郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」
劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

王若琳罹憂鬱症5年..未求醫原因曝　爸爸王治平鼓勵「有依靠的感覺」

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

看更多

【誰敢學我試試看】川普怒控：馬杜洛模仿我跳舞（老婆也討厭他跳舞）

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆　全程不理李千娜！

1小時前30

台AV女優搭計程車「遭誤認成打工仔」　胎尼傻眼：當老闆很多年了

1小時前0

金鐘主持人背後長整片濕疹「持續4個月查不出病因」　醫一看鬆口了

1小時前1718

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

1小時前0

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

2小時前65

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」　昔控訴選秀節目黑幕

2小時前0

結婚30年驚吐：早就失戀了！何如芸隔20年合體柯叔元…私交全公開

3小時前1

獨家／金唱片贊助廠商驚見天后闆妹！　「她事前不知情」出資內幕曝光

3小時前244

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

3小時前158

蕭煌奇宣布結婚！　「沒有要開玩笑」同框老婆曬戒指特寫照

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧最後外援斷了！
    11小時前6251
  2. 修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式
    8小時前610
  3. 蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照
    3小時前308
  4. 蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光
    3小時前484
  5. 吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業
    1/7 17:063812
  6. 蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」
    2小時前125
  7. 伊能靜57歲身材超狂！
    5小時前2431
  8. 家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光
    12小時前1424
  9. 曹西平治喪進度曝光
    7小時前248
  10. 獨／啦啦隊女神被盯上「求包養陪吃」驚人價曝
    21小時前1428
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合