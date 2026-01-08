蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」　昔控訴選秀節目黑幕

記者王靖淳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）最近剛結束在台北大巨蛋舉辦的「PLEASURE」演唱會，不過卻遭部分網友惡意解讀，讓合作公司發布聲明提告。為此，遭點名的網紅帳號「斯利亞」（斯理亞）真實身分被起底，是曾參加過節目《超級星光大道》的梁曉珺，且她過去還曾揭露《中國好聲音》的黑幕。

▲蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林Jolin Tsai）

蔡依林提告網紅是《星光》女星梁曉珺

蔡依林的合作公司永稻星在7日發布的聲明稿中，直接點名了一位暱稱為「斯利亞（帳戶：celialiang）」的網友以及其他相關的帳號，指控他們在此次事件中散布假消息，行為相當惡劣。目前公司方面已經完成了蒐證工作，並正式通知平台方立即刪除所有違法的侵權內容。消息曝光後，除了掀起熱烈討論之外，「斯利亞」也被眼尖的網友起底，正是女歌手梁曉珺。

▲蔡依林官方聲明稿。（圖／翻攝自微博）

事實上，梁曉珺過去除了參加過《超級星光大道》之外，還曾參加過歌唱節目《中國好聲音》第二季，她在2023年出面爆料製作單位的黑箱作業，透露當時有許多選手特地辭掉工作或休學，特地飛到上海等著錄節目，沒想到過了一陣子，竟收到製作單位通知「你們不用來錄了」，讓所有海外選手都傻眼。

▲梁曉珺。（圖／翻攝自微博／梁曉珺）

梁曉珺3年前曾揭發《中國好聲音》黑幕

此外，梁曉珺也表示，在各方壓力下，《好聲音》還是讓這些海外選手參加錄影，但是卻沒有半個人獲得導師的轉身（晉級機會），她還透露，在海外選手結束錄影離開，又看到了將近十幾、二十人進到棚內，「這些人之前錄過，他沒轉，他們要再錄一遍那些人，其實就是說，是有名額的，但是因為這些名額是留給他們的，可能是所謂付過轉訂費的那些人吧。」