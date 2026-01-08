金鐘主持人背後長整片濕疹「持續4個月查不出病因」　醫一看鬆口了

記者黃庠棻／台北報導

韓國音樂劇《有真與有真》以兩位同名主角為核心，透過歌聲與表演交織出多重人生片段，將角色的記憶與情緒編織成一首首樂章，緩緩展開一段關於成長與被理解的動人故事，該劇改編成中文版，即將在台灣演出。今（8）日主演大甜、陳明珠、康雅婷一同出席訪問。

▲大甜（左起）、康雅婷、陳明珠出席音樂劇《有真與有真》記者會。（圖／記者李毓康攝）

陳明珠從主持人跨足舞台劇演員，今（8）日與音樂劇《有真與有真》主演大甜、康雅婷以及藝術總監張芯慈一同接受訪問，被問到接下挑戰的契機，先是笑說「不知道會這麼困難」，當時在限時動態接受網友問答，有粉絲推薦他可以嘗試音樂劇。

後來，陳明珠想挑戰舞台劇的意願被投資方看到，沒想到就順利收到《有真與有真》的演出邀約，當時第一天開始上課時，背後就起了大疹子，去看了醫生都查不出病因，吃藥或是擦類固醇都沒有任何作用，後來才被醫生告知是「心病」，持續了4個月，直到演出結束隔天才痊癒，她坦言這是第一次發生這樣的狀況，笑說「原以為自己情緒代謝很快」。

所幸，陳明珠這次演出《有真與有真》是第二次，雖然壓力大到腳起濕疹，但範圍已經沒有第一次那麼大，加上要準備《超級巨星紅白藝能大賞》主持，讓她忍不住苦笑直呼「哇！那種壓力又回來了」，擔心自己在舞台劇演出時會因為緊繃而發不出聲音。

