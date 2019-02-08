ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳子玄：圓了拍性感雜誌的夢！　「壓半球」辣照曝光…網全看傻

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有1歲多兒子陳軒恩「棉花糖」，平常除了和粉絲交流育兒心得，也不時分享生活點滴，沒想到，初四突然在社群網站寫下：「謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢」，並附上一張露半球的火辣照片，真相曝光逗樂不少粉絲。

▲陳子玄平常穿衣風格保守。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

照片中，可以看到陳子玄頭戴白色棒球帽，放下及胸長髮襯托V字瓜子臉，微微嘟起嘴巴，讓人充滿無限遐想空間，目光往下看，似乎和平常打扮有很大落差，手臂正好遮住重要部位，套上熱褲展現穠纖合度的雙腿線條，讓人看得目不轉睛。

▲▼陳子玄「壓半球」辣照曝光（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄：「謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢！」（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄「壓半球」辣照曝光（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

「新年被自己的性感給嚇醒！」陳子玄這才公佈背後真相，原來這是朋友幫忙P的照片，一圓她拍性感雜誌的夢想，發現有不少粉絲誤會，她連忙在留言區解釋：「是合成的啦～～你們真可愛！這樣就被我騙了。」

▲▼陳子玄「壓半球」辣照曝光（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄「壓半球」辣照曝光（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

有網友問陳建隆的反應，陳子玄則笑答：「這又不是我！哈哈哈。」沒想到，博君一笑的照片卻意外引來部分酸民的惡意攻擊：「醜女，我知道妳是假的！」面對批評，她展現高EQ回應：「你乖！我知道我超醜的～但你已經好久沒出現來罵我了！還有點想你耶，歡迎常來喔！！」

▲陳子玄身材本來就很好。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

陳子玄臉書全文：

新年被自己的性感給嚇醒


#朋友實在太會P圖了
#謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

推薦閱讀

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

「老公屬蛇」生子卡關！　阿嬌認了：怕孩子不聽話

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

親妹領「人生第一筆薪水」！　貼心舉動逼哭邵雨薇：沒白疼

小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！　吃完年夜飯直奔月子中心

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

隋棠帶Max、Lucy放年假被拍！　親民舉動「現身華山草原」網讚爆

張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友❤　網揪「放閃關鍵」驚喊：要結婚了嗎

《黑澀會》薔薔親妹曝光！　「五官99%神複製」根本短髮的她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

康熙愛娶姐妹「一次擁有4對」　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

6個月前閃婚！老公剛報喜「兒子出生」　女偶像同一天爆：已協議離婚

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳子玄, 陳建隆, 棉花糖, 一家人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 華航明知可能罷工「沒補救」？　許常德：倒了最好
  2. 快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷
  3. 前短後長「狼尾頭」到底是啥？　從GD到防彈V都留過！
  4. 「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎
  5. 【被低估的偶像主唱5】蛻變後更奔放的樂團社長南太鉉
  6. 陳子玄：圓了拍性感雜誌的夢！　「壓半球」辣照曝光…網全看傻
  7. 初三票房出爐「黑馬衝上第3」激升26％　PTT蓋樓狂推：笑中帶淚
  8. 專訪／從痛恨到同情...林昀希解密「小三心理」：她們也是真愛
  9. 謝和弦躁鬱6年反覆發作　老婆被問「想放棄嗎」堅定回：從來沒有！
  10. 邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366