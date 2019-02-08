陳子玄：圓了拍性感雜誌的夢！　「壓半球」辣照曝光…網全看傻

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有1歲多兒子陳軒恩「棉花糖」，平常除了和粉絲交流育兒心得，也不時分享生活點滴，沒想到，初四突然在社群網站寫下：「謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢」，並附上一張露半球的火辣照片，真相曝光逗樂不少粉絲。

▲陳子玄平常穿衣風格保守。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



照片中，可以看到陳子玄頭戴白色棒球帽，放下及胸長髮襯托V字瓜子臉，微微嘟起嘴巴，讓人充滿無限遐想空間，目光往下看，似乎和平常打扮有很大落差，手臂正好遮住重要部位，套上熱褲展現穠纖合度的雙腿線條，讓人看得目不轉睛。

▲▼陳子玄：「謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢！」（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



「新年被自己的性感給嚇醒！」陳子玄這才公佈背後真相，原來這是朋友幫忙P的照片，一圓她拍性感雜誌的夢想，發現有不少粉絲誤會，她連忙在留言區解釋：「是合成的啦～～你們真可愛！這樣就被我騙了。」

▲▼陳子玄和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



有網友問陳建隆的反應，陳子玄則笑答：「這又不是我！哈哈哈。」沒想到，博君一笑的照片卻意外引來部分酸民的惡意攻擊：「醜女，我知道妳是假的！」面對批評，她展現高EQ回應：「你乖！我知道我超醜的～但你已經好久沒出現來罵我了！還有點想你耶，歡迎常來喔！！」

▲陳子玄身材本來就很好。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



陳子玄臉書全文：

新年被自己的性感給嚇醒



#朋友實在太會P圖了

#謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢