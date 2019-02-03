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庹宗華妻離女散！　爆鬧機前...落寞獨居「怕看人團圓」

娛樂中心／綜合報導

庹宗華2日被爆出在飛往新加坡的班機上酒醉鬧事，甚至摸空服員臀部、惹哭對方，一落地就被航警帶走，引起外界嘩然，不過有媒體拍到，在農曆年前半個月，4年前離婚的他獨自生活，大多數時間都是一個人出門，臉上掛著憂愁、沒有太多表情，看起來就像個獨居老人。

▲▼ 庹宗華道歉 。（圖／經紀人提供）

▲庹宗華2015年和前妻離婚後，與兩個女兒也鮮少聯繫，現在過著一人獨居生活。（圖／經紀人提供）

據《蘋果日報》報導，庹宗華2015年結束和大陸籍老婆陳思13年婚姻，兩個女兒都跟前妻一起生活，這半年來沒有太多聯繫，他自己一人過著獨居生活，日前被直擊穿著同一件棉襯衫2天，出門動線相當簡單，不是到便利商店買菸，就是在家附近的餐廳、理髮廳串門子。

▲▼庹宗華。（圖／翻攝自微博／庹宗華）（

▲庹宗華怕看到家家團圓畫面，用工作排滿農曆年節。（圖／翻攝自微博）

農曆春節到了，庹宗華經紀人透露，大弟庹宗康帶老婆孩子飛美國，二弟庹宗民也不在台灣，目前單身的他哪都不想去，看到家家團圓畫面悲傷加倍，只好安排工作一路到年後，沒想到飛往新加坡拍片的途中便鬧出騷擾事件，他許願今年要戒掉酒精，不想再因此誤事。

庹宗華2日被爆出在從台北飛往新加坡的班機上，酒後失態鬧事，不僅影響機上的乘客，還疑似騷擾空姐，下機後隨即遭到新加坡當地警方帶走，並接受調查。

▲庹宗華醉鬧華航。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲庹宗華日前被爆料鬧機、騷擾空姐。（圖／翻攝自《東森新聞》）

經紀人向《ETtoday星光雲》表示，以庹宗華個性不可能騷擾空姐，只是喝了酒講話比較大聲，確實有影響到其他乘客，落地新加坡後被航警帶走也只是關切而已，沒有什麼被押走這麼嚴重。

庹宗華本人也錄製道歉影片，「要過年了嘛，所以就興奮了一點，聲音可能大聲了一點。」對於打擾到其他旅客，他也表示感到不好意思，「不好意思讓大家擔心了。」

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