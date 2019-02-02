Selina被張軒睿呵護：10年沒這種感覺了　告白想愛「是認真的」

娛樂中心／綜合報導

Selina（任家萱）8年前拍戲遭火吻，3年前結束與張承中（阿中）的5年婚姻，兩件人生中的重大轉折，逼迫她勇敢起來，她也確實做到了，只是內心其實有一個受傷的自己，一直沒有時間面對，當終於有一天，她慢下來和自己對話，療癒了那個受重傷的部份自我，她發現內心浮出的第一個欲望就是「戀愛」。

▲Selina坦承自己上一次「有戀愛的感覺」已經是10年前。（圖／翻攝自Selina臉書）



Selina接受雜誌《ELLE》訪問時坦承，她已經很久很久不曾好好想過「戀愛」，很長一段時間，這個詞對她來說只有害怕或是感覺罪惡，但當她治癒受傷的那部分自己，「第一個浮出檯面的就是從前那個充滿少女心、小公主的我，很愛談戀愛的我」。

▲Selina認真地將談戀愛寫在2019年願望清單上。（圖／翻攝自Selina臉書）



剛好在想找回那個「充滿粉紅泡泡Selina」的同時，接到了戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，Selina大驚心想，或許這是上天的指引，有「節目」這個安全範圍，她可以不用怕被偷拍、不用怕約會上報，「又可以天馬行空重新體會，被一個人呵護與疼愛，和被追求的感覺，有何不可呢？」

在節目裡，Selina被安排和小11歲的張軒睿約會，臉上掛滿甜蜜微笑，坦言有心動：「很喜歡那個男孩。」她說這個實境秀讓她重新勾起「戀愛的感覺」，而上一次有這個感覺已經是10年前了，這感覺實在太久沒有過，一度陌生到讓她害怕，但明明她也曾經是被戀愛歡愉和失戀苦痛充滿生活的女孩，「究竟是什麼讓我忘記了這個我？」

▲▼Selina在節目上甜甜地笑說，很喜歡張軒睿。（圖／翻攝自臉書、張軒睿IG）



於是2019年，Selina的目標清單裡，她認真地寫下「談戀愛」，閨蜜Hebe、Ella還有媽媽跟妹妹任容萱聽到她有這樣的想法，都很開心也都給予鼓勵，走過失望、痛苦、只怕受傷害，她下定決心要放膽追愛，「重新找回那個浪漫的我」。