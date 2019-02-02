小黃被Uber打趴！爸為「多賺10塊加乘」不回家吃飯...　Lulu心疼發聲

記者楊蕎綺／綜合報導

計程車業者1月31日自行發起上街抗爭，3000輛小黃「路過」行政院周邊，怒控政府縱容Uber與租賃車合作，違規承攬計程車業務，影響駕駛生計。藝人LuLu（黃路梓茵）1日發文聲援：「我也是一個計程車司機的女兒…」看爸爸20多年來默默堅守崗位，她心疼地說：「我們不怕競爭，只怕不公平的競爭。」

▲計程車業者1月底自行發起上街抗爭。（圖／記者林敬旻攝）



「我也是一個計程車司機的女兒，我能長到這麼大，是我們家爸爸開著他的小黃，一趟又一趟跑來的。」Lulu寫道，從小就看爸爸天都還沒亮就在燙制服，穿戴整齊後出門載客人，最早出門卻是最晚回家，很多時候晚餐時間都過了還不見人影，只是因為夜間加乘可以多賺5塊、10塊。

▲Lulu從小看爸爸早出晚歸載客人。（圖／翻攝自Lulu臉書）



對Lu爸來說，計程車司機並不只是一份工作，他每天都幫愛車洗澡、打蠟，勤勞程度讓家人都笑說「小黃根本是小三！」對待老客戶也像對自己家人，一位奶奶固定每個禮拜二7點要坐車出門買菜，Lu爸都會提前20分鐘到，就怕奶奶自己走出門沒人牽會危險，有時還會幫忙買饅頭當早餐，可能跑這一趟賺不到300塊，但他把乘客的感受擺第一位。

▲Lulu希望計程車和Uber能在同樣的法規下競爭。（圖／翻攝自Lulu臉書）



Lulu坦承的確有計程車司機會嚼檳榔、抽煙、搶道，「我也很氣他們這幾顆老鼠屎壞了一鍋粥，因為他們這些人抹煞掉好司機一輩子的努力。」看爸爸20多年來，對工作的熱情和盡責始終如一，她心疼地說：「我相信不只我爸爸，一定還有很多很棒的計程車司機在台灣各個角落，我們不怕競爭，只怕不公平的競爭。」希望交通部能正視、重視運管規則，讓一切建立在完整的律法之上，才能讓乘客跟業者雙贏。

【Lulu臉書全文】

我是LULU

我也是一個計程車司機的女兒

我能長到這麼大

是我們家爸爸開著他的小黃一趟又一趟跑來的

小時候天還沒亮他就燙好他的制服

穿戴整齊出門載客人

過了晚餐時間還沒回來

因為夜間加乘可以多賺一點點

一點一滴五塊十塊⋯

爸爸很熱愛他的工作

每天替小黃洗澡打蠟不嫌累

（我們都會開玩笑說這台小黃是家裡的小三）

除此之外

他總是視乘客如家人一般

他覺得他載到的乘客就是別人家的兒子女兒

就如同我跟妹妹在外地坐計程車一樣

爸爸有一位老客戶

這位奶奶年紀很大了

她每週二早上七點要去台中市區買菜跟洗頭

所以我們週二都要提早20分鐘出門上課

我覺得好累就問爸爸 為什麼要這麼早啊 ？

原來是爸爸怕她老人家年紀大了萬一走出家門沒人幫忙牽她

我們要先需要提前出門等奶奶

有時候還會幫會多買一個包子饅頭給她當早餐

說真的

這一趟的車資沒有超過300塊

但在我爸心中

更重要的是這位乘客的感受

我爸爸是一位非常盡責的計程車司機

他總是默默地做好他份內的工作

20多年來都一樣

反觀政府對於計程車與Uber爭議

從去年10月到今天都尚未提出好的解決方案

我們並不排斥Uber

反而有新的能源灌入這個市場也盼能為彼此帶來正面的競爭、相互提升品質

受惠的是所有的乘客

很多國家早已有各種的多元計程車

讓民眾有更多的選擇

這一切都是建立在完整的律法之上

除了保障業者、也保護乘客

一場跑步比賽

我們大家說好了穿跑鞋競賽

有人穿了釘鞋直接上賽道

裁判明明看到了還遲遲不吹哨？

我相信不只我爸爸

一定還有很多很棒的計程車司機在台灣各個角落

我們不怕競爭

只怕不公平的競爭

也希望大家對計程車司機能予以尊重

並不是所有司機都是嚼檳榔、抽煙、搶道⋯

我也很氣他們這幾顆老鼠屎壞了一鍋粥

因為他們這些人抹煞掉好司機一輩子的努力

反而換來新聞下方網友以偏概全的謾罵

最後希望交通部能正視也重視運管規則。