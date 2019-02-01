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理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

記者楊蕎綺／綜合報導

理科太太出生台灣，小學到高中都是就讀貴族名校薇閣，一路念到高中畢業，之後到美國攻讀大學和研究所，被測出智商170，老公也是名校南加大出身，夫妻倆堪稱是超強學霸，蔡康永好奇詢問，若觀眾也想要申請進一間好學校，她會建議對方怎麼表現自己，她大方公布秘訣：「要讓他覺得你是一個奇怪的東西。」

▲理科太太。（圖／公視提供）

▲理科太太形容好學校就像藝術家，喜歡奇特的收藏品。（圖／資料照／公視提供）

理科太太大學申請上密西根大學安娜堡分校，選擇攻讀生物醫學工程，密西根大學在全世界綜合排名前20名，醫學院一般都在前3名內，而法學、商學院、建築設計學院、工程技術學院和教育學院都排在全美前10名。蔡康永替觀眾發問若想要上好學校，應該如何表現自己？她大方透露：「我覺得那些學校就像藝術家一樣，在收集奇怪的東西。你要讓他覺得你是一個奇怪的東西，他一定要有。」每一個會來申請的人成績都很好，重點就在自己有做到什麼「人家沒有做到的事情」。

以自己舉例，理科太太在高中時就參加高溫超導體比賽，「要讓大家知道，在有一定限制的框架下，你還是有辦法找到點去突破」，並將這個過程及結果「非常調地寫在（自傳）第一行」。

理科太太考上好學校秘訣。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

▲每一個申請的學生成績都很好，要怎麼樣讓自己「特別」才是重點。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

蔡康永聽到這番言論，不禁笑說：「真的，妳真的很有趣。」他說自己申請加州大學洛杉磯分校（UCLA）電影相關科系時，也在想一定要讓審核教授第一眼就被吸引，「我就想說我一定要寫一個故事，讓他們覺得，在另外一個文化裡面，有一個我錯過的學生，如果不讓他進我們學校的話，我就會對這塊文化無知、損失過大。」

於是蔡康永寫了一個他其實根本沒有想拍的電影劇本，但那個劇本就是在說，一個出身東方文化的人，如何在美國教育系統裡鬧得天翻地覆，「他們就會覺得說，『哦瞧瞧你這小子，能夠把我們搞得怎麼樣嗎？』就把我收進去了。」

理科太太考上好學校秘訣。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

▲理科太太和蔡康永都強調，在自傳最初就要吸引審核教授。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

最後蔡康永建議，自傳或自我介紹最重要的，就是「千萬不要寫廢話」，出生在哪裡、爸媽是做什麼的其實不是那麼重要，包括推薦函，與其請一個人寫出一封四平八穩、無聊的推薦函，還不如叫哥哥幫忙寫一封信，說我弟弟就是做過哪些瘋狂的事情，對整天看著差不多內容的審核教授來說，簡直就是一種救贖，當然印象深刻的機率也就高了。

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