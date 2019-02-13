獨家／14年初心不變　SJ一眼讀懂彼此：我們是家人，一直在一起

記者吳睿慈／專訪

「韓流帝王」Super Junior當年以一曲《Sorry Sorry》在台爆紅，曾在KKBOX獨佔冠軍排行榜逾121週，這個紀錄至今仍是成員間津津樂道的話題。他們1月底來台參加KKBOX風雲榜，7人接受《ETtoday》獨家專訪，回顧一路走來的14年歲月，始源不禁讚嘆：「已經14年了，真厲害。」承諾SJ會攜手走向下個世代。

▲Super Junior曾在KKBOX蟬聯121週榜單。（圖／記者李毓康攝）



Super Junior曾憑藉3首歌曲《美人啊》、《Mr.Simple》、《 Sexy、Free & Single》在KKBOX蟬聯121週榜單，利特回憶當年，「起初，我們也沒這麼在意，但隨著成績一週一週累積，不只我們，在韓國也有關注度，才開始有了慾望想得名。」語尾，他不忘向台灣粉絲精神喊話「現在是超過60週，台灣粉絲能幫我們能在KKBOX上獲得幾週的成績呢？我們很期待。」

▲▼始源感嘆Super Junior已經走過14年的歲月，利特溫馨喊話SJ感情如家人。（圖／記者李毓康攝）



出道至今14年，他們曾大吵、也曾意見不合，歷經多次磨合，才造就如今的革命情感，利特說：「現在，即便不開口也能知道對方在想什麼，就像是家人一般，跟家人一路走來，不需要多做說明，也不需要太多感受，因為我們一直在一起。」假如團隊真的起了衝突，厲旭補充，現在的他們會小酌一杯邊聊心事解決矛盾，「但是我們最近沒有那麼多意見不合的時候。」

Super Junior情比金堅，神童卻神來一筆吐槽：「我們不會在大家面前說壞話，現在都偷偷在背後說壞話，比方說，『唉唷！那傢伙！』」瞬間逗笑所有人。

▲Super Junior上台前一定會抓著彼此的手喊著「全幹掉」，14年來不曾改變。（圖／記者李毓康攝）



儘管征服過各種表演舞台，Super Junior出道至今保持初心，有個習慣14年來從未改變，他們上台前，一定會緊抓彼此的手，齊聲喊著「全幹掉」的口號，彷彿戰士上戰場般，展現真本事抓住所有人的心，每次演出都帶著壯烈的氣勢上台。

▲Super Junior向《ETtoday》獨家預告，等圭賢退伍後，下半年會帶著新專輯回歸。（圖／記者李毓康攝）



SJ成員一個個退伍，老么圭賢也即將在5月脫下軍服、回歸樂壇生活，利特親口證實：「等圭賢5月7日退伍後，SJ下半年將帶著新專輯回歸。」談起圭賢退伍後的規劃，激起神童犀利本能，他出言虧人不在場的圭賢：「不在的人以後再說吧！」所有人拍手大笑，強制跳過圭賢的話題，但同時也證實，他們攜手走過的14年禁得起各種玩笑話。