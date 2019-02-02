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獨厚台粉「加唱5夯曲」　Mr.Children承諾：我們會回來

記者吳睿慈／台北報導

日本天團Mr.Children出道27年，首度走出海外來到台灣開唱，1、2日連續在台北小巨蛋舉辦最新巡演，萬名歌迷共襄盛舉，「五月天」阿信、怪獸、瑪莎、黑人默默現身觀眾席朝聖。這次來到台灣，Mr.Children制定「台灣場限定歌單」，換了4首經典歌曲，加唱《無盡的旅程》，櫻井也承諾「我還想再回到台北，希望你們等我們。」兩天2.2萬名觀眾與Mr.Children共譜傳說新篇章，留下永生難忘的兩夜。

▲▲▼Mr.Children攻蛋吞CD唱現場！。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

▲Mr.Children連續兩天攻蛋。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

隨著最新專輯《重力與呼吸》發行，Mr.Children去年10月開始日本巡迴，台灣不但是最終、更是唯一的海外場，他們展現出無比誠意，櫻井和壽幾乎用中文與粉絲零距離溝通，喊著「大家開心嗎？大家一起嗨吧！」每每唱到經典名曲，現場一定會想響起感動的合唱聲，櫻井和壽感受到現場歌迷的熱情，數度露出幸福笑臉。

▲▲▼Mr.Children攻蛋吞CD唱現場！。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

▲▼Mr.Children連續兩天攻蛋。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

▲▼Mr.Children攻蛋吞CD唱現場！。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

此次來到台灣開唱，Mr.Children制定「限定歌單」，更換日本巡迴曲目甚至加碼，加入《Tomorrow never knows》、《想擁抱你》、《innocent world》、《Sign》，櫻井和壽穿透力十足的歌聲，令人數度起雞皮疙瘩，而最後一首歌，他以金曲《無盡的旅程》畫下圓滿句點，他也在安可時用英文承諾，「謝謝大家，我們很開心，我們會再回來的，等我們！」最後4人下台一鞠躬，櫻井再喊「Happy Chinese New Year」，鼓手鈴木激動用中文大喊「see you again新年快樂」。

▲▼Mr.Children攻蛋吞CD唱現場！。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

▲▼櫻井承諾再回台灣，鼓手用中文大喊「新年快樂」。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

▲▲▼Mr.Children攻蛋吞CD唱現場！。 （圖／（C）osami yabuta 提供）

Mr.Children貴為天團，但對於住宿、餐飲均無特殊要求，1月30日抵台便直奔火鍋店大啖美食，隔日彩排後也前往「點水樓」用餐，幾位成員對於七色小籠包、黑糯米年糕印象深刻。他們連續2日在台北小巨蛋開唱，兩場共吸引2.2萬人，演唱會規模運來16個貨櫃，台方、日方工作人員動員近200人。

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