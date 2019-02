獨厚台粉「加唱5夯曲」　Mr.Children承諾：我們會回來

記者吳睿慈/台北報導

日本天團Mr.Children出道27年,首度走出海外來到台灣開唱,1、2日連續在台北小巨蛋舉辦最新巡演,萬名歌迷共襄盛舉,「五月天」阿信、怪獸、瑪莎、黑人默默現身觀眾席朝聖。這次來到台灣,Mr.Children制定「台灣場限定歌單」,換了4首經典歌曲,加唱《無盡的旅程》,櫻井也承諾「我還想再回到台北,希望你們等我們。」兩天2.2萬名觀眾與Mr.Children共譜傳說新篇章,留下永生難忘的兩夜。

▲Mr.Children連續兩天攻蛋。 (圖/(C)osami yabuta 提供)



隨著最新專輯《重力與呼吸》發行,Mr.Children去年10月開始日本巡迴,台灣不但是最終、更是唯一的海外場,他們展現出無比誠意,櫻井和壽幾乎用中文與粉絲零距離溝通,喊著「大家開心嗎?大家一起嗨吧!」每每唱到經典名曲,現場一定會想響起感動的合唱聲,櫻井和壽感受到現場歌迷的熱情,數度露出幸福笑臉。

▲▼Mr.Children連續兩天攻蛋。 (圖/(C)osami yabuta 提供)

此次來到台灣開唱,Mr.Children制定「限定歌單」,更換日本巡迴曲目甚至加碼,加入《Tomorrow never knows》、《想擁抱你》、《innocent world》、《Sign》,櫻井和壽穿透力十足的歌聲,令人數度起雞皮疙瘩,而最後一首歌,他以金曲《無盡的旅程》畫下圓滿句點,他也在安可時用英文承諾,「謝謝大家,我們很開心,我們會再回來的,等我們!」最後4人下台一鞠躬,櫻井再喊「Happy Chinese New Year」,鼓手鈴木激動用中文大喊「see you again新年快樂」。

▲▼櫻井承諾再回台灣,鼓手用中文大喊「新年快樂」。 (圖/(C)osami yabuta 提供)



Mr.Children貴為天團,但對於住宿、餐飲均無特殊要求,1月30日抵台便直奔火鍋店大啖美食,隔日彩排後也前往「點水樓」用餐,幾位成員對於七色小籠包、黑糯米年糕印象深刻。他們連續2日在台北小巨蛋開唱,兩場共吸引2.2萬人,演唱會規模運來16個貨櫃,台方、日方工作人員動員近200人。