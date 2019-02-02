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妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名夜店「Burning Sun」由天團BIGBANG成員勝利參與經營，卻在近日爆出店家涉嫌性暴力、賄賂警察以及吸毒等的負面醜聞，事件延燒多日，連YG社長梁賢碩都出面澄清「勝利與此事無關」，但網友並未買單。她的妹妹也在貼出一則影片，標題寫著「反轉的影片」，內容控訴自稱受害者的金姓客人其實才是加害人，妹妹請大眾「幫幫我哥哥」，2日接近深夜，勝利也首度出聲：「近日發生和我有關的事件，讓各位感到不悅以及擔心，我在此向所有人鞠躬致上歉意。」

▲勝利開的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

▲勝利被爆參與經營的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

勝利妹2日貼出一則影音，內指出金男其實才是涉嫌性騷擾女客人的加害者，卻自稱是受害者散播謠言，並聯手對勝利不滿的前員工向媒體爆料，據悉，前員工曾撂話「我會把你們和勝利一起搞垮」，影片可信度雖並未經過證實，但勝利妹妹溫情喊話「請幫幫我哥哥，不要再讓他受害了。」令許多網友心疼不已，但也有網友表示一碼歸一碼，「夜店爆料還扯出有關吸食毒品跟涉嫌性侵害的部分，勝利曾經參與經營，應該對此負起責任。」

▲▼妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利身為公眾人物，遭牽扯夜店暴力事件，貼出長文謝罪。（圖／翻攝自勝利IG）

事件爆發5日，勝利終於在2日深夜貼出聲明向大眾致歉，過去這幾天宛如惡夢，該如何向大眾解釋令他感到混亂，由於不明確的內容像雪球般越滾越大，若輕率解釋的話，他怕問題變得更嚴重，因此才晚了這麼多天給回覆。

勝利強調，夜店發生暴力事件時，他並不在現場，幾天後通過警方的調查，才知道職員與客人發生「雙方暴力」的糾紛，他希望事情能夠圓滿解決，然而，當他後來看見媒體爆出的影片，當下受到非常大的沖擊，「不論如何，任何暴力都是不對的，因為這次事情受到傷害的人，我想藉由這些文字真心致歉，希望能早日恢復創傷。」

▲▼妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利澄清自己沒有參與經營，但是身為公司理事，他應該出面負起責任。（圖／翻攝自勝利IG）

至於大眾認定「勝利是經營者」，他也在聲明裡解釋，當初會參與夜店事業，主要是因為他對DJ活動有興趣，他身為藝人、知名度較高，才會對外表示擔任公司理事一職，藉此宣傳夜店的名聲，「實際上，我並沒有參與經營、管理夜店，正是因為我一開始就沒參與經營，沒有立刻表現出負責的一面，在此深深反省，低下頭向各位謝罪。」

▲▼妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利強調，夜店被爆染毒，他雖然沒看過也沒聽過，但會積極配合調查。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利曾經參與經營的夜店日前爆出鬥毆，沒幾天後還扯出供VIP客人吸毒。（圖／翻攝自MBC）

▲勝利曾經參與經營的夜店日前爆出鬥毆，沒幾天後還扯出供VIP客人吸毒。（圖／翻攝自MBC）

暴力事件牽扯出夜店染毒，勝利也表明自己的立場「從未看過、也從未聽過」，若有需要，他將積極配合調查，「我當時仍任職公司理事，若有要負起的責任，我會負責到底。」經過此事，他深刻了解到身為公眾人物該擔起的責任及態度，文章尾端再次致歉。

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