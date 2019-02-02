哭著朝聖Mr.Children！　「禁拿螢光棒」2萬台粉做到了

記者吳睿慈／台北報導

日本天團Mr.Children出道27年，首度走出海外來到台灣開唱，本週星期五、六將在台北小巨蛋舉辦專場演唱會，2場活動2.2萬張票售罄。Mr.Children舞台設置炫目的燈光效果，為呈現演唱會視覺最好的品質，場內禁止手機拍攝以及攜帶各種螢光棒，連續2日開唱，2.2萬名粉絲都做到了，一眼望去幾乎沒人在滑手機，全神貫注享受這場音樂盛宴。

▲Mr.Children首度在海外開唱。 （圖／（C）osami yabuta 提供）



48歲主唱櫻井和壽寶刀未老，一聲嘶吼響徹雲霄，穿透力十足的歌聲令人當場冒出雞皮疙瘩，觀眾激動喊著「快哭出來。」Mr.Children第一首歌帶來《SINGLES》，萬名樂迷熱血沸騰，搭配舞台上的華麗燈光秀，接著唱到名曲《Monster》強勁的節奏，全場跟著合唱、舉起手跟著搖擺狂歡。

▲櫻井和壽用中文向粉絲問好。（圖／（C）osami yabuta 提供）



Mr.Children首度走出海外舉辦專場演唱會，就算是台灣觀眾不熟悉的日文，全場依舊跟著大合場，櫻井和壽臉上數度露出開心笑容，多度90度鞠躬表達謝意。為了回饋歌迷，4位成員誠意十足，親切苦練中文，櫻井和壽大喊：「謝謝大家等我們。」田原健一用台語問候：「打給好，我是田原，都蝦都蝦。」

▲田原健一用台語問候「打給好，我是田原，都蝦都蝦。」（圖／（C）osami yabuta 提供）



演唱會場內禁止手機拍攝以及攜帶各種螢光棒，逾2萬名台灣粉絲遵守規定，現場的燈光效果也能發揮到最極致，當他們唱到《Hana -Memento-Mori-》時，櫻井和壽身旁降下一片白色布幕，接著他的五官投射在布幕上，其他3個布幕也緩緩降下，彷彿4位巨人在場館中間開唱，驚艷的效果令全場讚嘆。