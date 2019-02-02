等10年再度爆紅⋯　《Sky Castle》金珠英淚崩：我都一樣用心

記者吳睿慈／綜合報導

南韓爆紅戲劇《Sky Castle天空之城》掀起一陣追劇風潮，結局收視率衝出23.7%新高，成為現今話題最夯的戲劇，全韓都在模仿由金瑞亨飾演的「金珠英」補教師，她也因此迎來事業第二巔峰。然而，獲得超高人氣的金瑞亨，1日接受《演藝家中介》採訪時，無預警落淚，坦言對於「爆紅」有陰影，不敢去想像自己人氣到底有多高。

▲▼金瑞亨等10年再度爆紅，卻不敢想像自己人氣有多高。（圖／翻攝自KBS）



金瑞亨並不是第一次主演高收視率的戲劇，2009年在《妻子的誘惑》裡飾演令人恨得牙癢癢的惡女申艾莉，成為全國痛恨的主演，迎來事業最高顛峰，她卻反而陷入低潮期，1、2年間沒有戲劇作品，「申艾莉」惡女的角色深植人心，連當時的經紀人都覺得跟她一起工作有困難，影響到別人對她的觀感，她感到無奈「演員忠實於自己的角色，沒有作品拍攝，為何是我要承擔的事？」

▲▼金瑞亨忽然淚崩，令觀眾感到意外。（圖／翻攝自KBS）



10年後再次爆紅，《Sky Castle天空之城》「金珠英」成為全國熱衷模仿的角色，金瑞亨猶豫開口：「（再次爆紅）我其實無法感覺到。」她無預警淚下眼淚，對於「爆紅」的陰影太大，造成她無法好好享受角色所帶來的人氣，「不是沒有實感，而是我不想想起來。」所幸如今的觀眾對於「惡角」的包容度高、理性關注演員的演技，「我一直都沒變，10年前、現在、10年後，我都一樣會用心演戲，為了角色努力。」金瑞亨外表看起來強勢，卻無預警落淚，令許多觀眾感到意外，紛紛留言鼓勵她「老師加油」。《SKY castle》2月2日起friDay影音上架。