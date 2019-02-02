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患病需終身換血…前女友悔婚「改愛好友」　男星6年逆襲求婚成功！

記者傅家妤／綜合報導

香港男星C君（鄭詩君）是說唱組合「農夫（FAMA）」的其中一員，近年來跨足電視、主持圈，搞笑風格獲得許多觀眾喜愛。他2日在IG上宣布向女友黃天頤求婚成功，兩人即將步入婚姻，大家也為2人感到開心不已。

▲▼C君（鄭詩君）。（圖／翻攝自IG／C君）

▲C君向女友求婚成功。（圖／翻攝自IG／C君、黃天頤）

C君在IG上曬出與女友牽手的畫面，只見女方的中指上戴著一枚超大鑽戒，他在發文中宣布喜訊：「年紀漸長，很多朋友都有『she says yes』的PO文，今天，到我了，She said yes。謝謝，新年快樂。」隨後還引用了歌手黃貫中《無得比》的歌詞「共你熱戀可抵擋冰天雪地」告白未婚妻，相當甜蜜。

▲▼C君（鄭詩君）。（圖／翻攝自IG／C君）

▲C君發文宣布喜訊。（圖／翻攝自IG／C君）

事實上，雖然C君平日在螢幕上都是以歡樂、無厘頭形象示人，但對感情一直都非常認真，從小患有地中海貧血症的他，一輩子都必須按時服藥及到醫院換血，前任女友Gloria卻因他患有此病，在2012年提出分手，狠斷3年感情。當時C君其實早已買好結婚戒指，連婚宴酒席也全都訂好，準備將對方娶入門，沒想到最後慘遭悔婚。

▲▼C君（鄭詩君）。（圖／翻攝自IG／C君）

▲黃天頤同步宣布喜訊。（圖／翻攝自IG／黃天頤）

後來C君才發現，Gloria選擇離開其實是因為愛上了他的好友，一度崩潰。不過慶幸的是，他在2014年遇上DJ黃天頤，兩人很快地就陷入愛河，過去的坎坷情史也讓他更懂得珍惜眼前人，他一直都很疼愛女友，也十分照顧對方，如今兩人終於修成正果，粉絲也為他們感到開心不已。

▲▼陸永。（圖／翻攝自IG／陸永）

▲鄭詩君（C君）與陸永組成說唱組合「農夫」。（圖／翻攝自IG／陸永）

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關鍵字

C君, 鄭詩君, 農夫, FAMA

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