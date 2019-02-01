受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人梁佑南和老公結婚多年，原本和婆婆、嫂嫂關係不錯，卻因大伯亂打小報告，婆婆一夕間對她態度冷淡、不諒解，誤會還沒解開，婆婆就離開人世，沒想到守靈第一晚，她在靈堂不小心打了個盹，結果婆婆竟入夢和她道歉。

▲梁佑南看大伯睡在朋友家行軍椅上於心不忍，主動提議家裡有空房可以借住。（圖／翻攝自梁佑南臉書）



梁佑南在節目《命運好好玩》中透露，夫家只有她老公和大伯兩兄弟待在台北，原本她和老公自己住，但得知大伯借住在朋友家，就睡在一張行軍椅上後，心裡覺得可憐，於是主動開口提議大伯可以住家裡的空房，沒想到此舉根本是「引狼入室」。

沒多久，梁佑南就發現大伯其實沒有真正的固定工作，每天就待在家裡，看電視、把冰箱東西吃空，不僅如此，某天她突然發現自己放在房間的勞力士鑽錶不見了，家裡就夫妻倆跟大伯3個人，她不好意思質問大伯，於是說要報警，結果這時大伯跳出來制止，說應該是他朋友拿的，因為那朋友來過家裡作客，她心想：「我們不在家，你請朋友來，有到我的房間嗎…」內心開始覺得害怕。

▲梁佑南得知大伯朋友偷鑽錶，心裡有了疙瘩。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）



後來確定是大伯那個朋友拿的，一路追鑽錶去向，最後發現在當鋪，梁又南沒有追究更多責任，只要求在當月底一定要看到錶回來，後來鑽錶有回到她手中，雖然一切看似沒事，但心裡已經有了疙瘩。

幾年後大伯結婚搬出去，還是時常會帶老婆回梁佑南家「蹭飯」，甚至騙弟弟說是梁又南打電話請他們來吃飯，大伯跟著她夫妻倆前前後後住了7年，後來離婚又開口說要回來一起住，這次梁佑南斷然拒絕，結果大伯跑去跟婆婆告狀，不知說了什麼，原本關係不錯的婆婆和嫂嫂對她態度突然變得冷淡，她不明所以也不知道該怎麼打破這個僵局，誤會還來不及解開，婆婆就撒手人寰。

▲▼梁佑南看著婆婆的牌位落淚，沒想到打盹時就夢到婆婆。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）



守靈第一晚是梁佑南和先生負責，她看著婆婆的牌位，心裡想著：「婆婆怎麼就這樣走了…」忍不住落淚痛哭，後來她在靈堂打了個盹，卻是哭著醒來，老公問發生什麼事，她說：「媽媽剛剛跟我道歉，說誤會我了。」婆婆後事辦完沒多久，某天她突然接到二嫂電話：「我跟你對不起，之前誤會妳了，因為大哥說…。」她才放下心中多年委屈，現在大伯早已不知去向，她和夫家其他人則是相處愉快。

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