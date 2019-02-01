風田效果做好做滿　起色心慘遭圍剿「濕身待遇」

記者許逸群／台北報導

台視《綜藝3國智》推出「年節送禮挑戰賽」，有別於以往當天所有主持人與來賓都各自準備了精美的禮物，如果過關除了可以享有提早收工的禮遇，製作團隊也可透過抽籤獲得過關者所準備的禮物，讓主持人傻眼表示：「我以為是要我們自己交換禮物，結果是送給工作團隊？」

▲納豆收到撲滿。（圖／台視提供）

節目在一開始送上紅色豬公撲滿給納豆增添喜氣，他原本一頭霧水，經過黃豪平說明：「因為過去在節目中虧太多了，希望新的一年可以多存一點。」納豆聽完恍然大悟開心收下，不過這時王少偉卻提醒說：「這個撲滿是空的，代表你新的一年還是會被掏空！」嚇得納豆趕緊將手中鋪滿丟在地上。

節目遊戲關卡要挑戰將裝滿水的罐子用嘴吸起來，運送到對面並且疊疊樂，風田先是吃力的將瓶子吸起來、後又被自己嗆到，接著踩到潮濕的地板更數度上演「綜藝摔」，讓所有人拍手叫好，直說：「效果做好滿！」小鐘也笑稱：「這個關卡能玩的效果都被你給用完了！」

▲風田慘遭濕身。（圖／台視提供）

換到阿樂上場時，風田開玩笑說：「阿樂妳如果想吐水可以吐在我身上唷！」說完便作勢蹲在阿樂旁邊等待，結果王少偉便冷不防的倒了一整桶水在風田身上，後來又被大夥輪流對他噴水，並說：「起了色心就是不行！」全身濕透又瞬間石化的風田哭笑不得的說：「我口袋還有手機！」