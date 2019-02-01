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日本選人氣男女偶像「6韓團」上榜！60歲up師奶師爺都愛這兩團

記者吳孟庭／綜合報導

全亞洲瘋韓流，日本也不例外，但韓國明星要打進日本市場並非易事，最近LINE Japan便票選最受歡迎男女偶像團體，嵐與乃木坂46壓倒勝利分居男女冠軍，不過各有3韓國男團、3韓國女團擠進TOP 10排行，有兩團更深受60歲以上師奶、師爺粉寵愛。

▲日本選人氣男女偶像「6韓團」上榜！師奶師爺粉最愛這兩團。（圖／翻攝自LINE Japan官方部落格）

▲日本票選人氣男女偶像組合TOP10。（圖／翻攝自LINE Japan官方部落格）

通訊軟體LINE Japan進行「最受歡迎男女偶像組合」票選活動，從1月8日至19日，共吸引620,588人進行投票，可說是史上規模最大。票選出來的男團由5人團體「嵐」，以壓倒性18.4%投票率奪下冠軍，TOKIO東京小子（7.2%）與EXILE（4.8%）也上榜，就知道日前嵐宣布停止活動，對日本人來說有多衝擊！

▲日本選人氣男女偶像「6韓團」上榜！師奶師爺粉最愛這兩團。（圖／翻攝自東方神起、BIGBANG、BTS臉書）

▲日本選人氣韓男團有3組入榜。（圖／翻攝自東方神起、BIGBANG、BTS臉書）

至於人氣女團前三名則分別是乃木坂46（10.4%）、Perfume（7.6%）與桃色幸運草Z（5.9%）。不過以上團體動輒都是出道將近10年的資深偶像，雖然代表了傳奇團體地位屹立不搖，但也顯示新團難以改朝換代的困難度（除了乃木坂46有添加新血的制度）。

▲日本選人氣男女偶像「6韓團」上榜！師奶師爺粉最愛這兩團。（圖／翻攝自TWICE、少女時代、BLACKPINK臉書）

▲日本選人氣韓女團有3組入榜。（圖／翻攝自TWICE、少女時代、BLACKPINK臉書）

人氣男女偶像組合TOP 10排行榜中，也有韓團入選，男團入榜的分別為東方神起（第5）、BIGBANG（第7）與防彈少年團（第10），女團分別入榜的則是TWICE（第6）、少女時代（第8）與BLACKPINK（第10）。

3組男團有趣的是，吸引的年齡層剛好分散，防彈少年團主要以10代與20代女性為主，BIGBANG則吸引20代（尤其男生）與30代，東方神起則通包40歲以上，尤其60代師奶是最主要的投票族群。

▲日本選人氣男女偶像「6韓團」上榜！師奶師爺粉最愛這兩團。（圖／翻攝自LINE Japan官方部落格）

▲東方神起投票比率中，60歲師奶特別多。（圖／翻攝自LINE Japan官方部落格）

另外TWICE從10代到50代都領先其他韓女團，擁有高支持率，少女時代則在60代有著相對較高人氣，BLACKPINK出道不到3年也上榜，以10代、20代粉絲最多，而日韓限定女團IZ*ONE也出現在10代女粉的投票榜單第8名。

詳細投票分析可到LINE官網男團女團

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關鍵字

東方神起, BIGBANG, BTS, 防彈少年團, TWICE, 少女時代, BLACKPINK, 日韓風

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