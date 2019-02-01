三帥睽違四年《紅白》合體　畢書盡曝「只排練一次」

記者許逸群／台北報導

畢書盡、李玉璽與陳彥允攜手擔任「紅白大使」，日前一同登上台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》演出。人氣爆棚的三人睽違四年再度登上《紅白》合體演出，在台上賣力演唱近乎濕身的陳彥允笑說：「真的很久沒有和大家聚在一起表演，感覺特別有安全感也比較敢玩。」

▲陳彥允、畢書盡與李玉璽攜手擔任「紅白大使」。（圖／台視提供）

畢書盡小小地透露，除了彩排之外，因為大家工作日程繁忙的關係，除了各自練習之外只集體排練了一次，可見三人間的默契之好，他自信滿滿地說：「這次的表演討論很久，不管是個人或合體的部份，大家都拿出自己的看家本領、準備得很豐富，敬請期待。」

對於新的一年剛展開，畢書盡也展露野心的表示：「希望新的一年我們3個人各自或一起演出的機會可以更多！」而李玉璽也說出自己對2019年的期許：「在2018年體悟到身體健康的重要，希望自己跟身邊朋友還有粉絲們都能身體健康。」

讓粉絲盼紅了眼，久未合體演出的畢書盡、李玉璽及陳彥允，時隔4年再度登上《紅白》舞台出任「紅白大使」陪觀眾圍爐過年，講到過年最期待的事，李玉璽跟陳彥允不約而同的搶答「拿紅包」，被兩人逗趣搶答笑壞了的畢書盡也立刻被李玉璽挖洞：「他是發紅包！」

和家人感情親密的畢書盡則強調過年一定會排除萬難陪家人吃飯，李玉璽也感性的說到：「工作之後就沒有跟爸媽住在一起，平常都吃外食比較多，過年只要能吃到媽媽做得菜都很開心。」陳彥允卻搞不清楚自己喜歡吃的年菜是什麼直說：「是不是有個煎的粿，白色、會沾醬油的？」