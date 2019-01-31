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隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆

記者劉宜庭／綜合報導

女星隋棠去年底平安生下第3胎Olie，調養身體期間，也忙於服飾品牌，身為老闆的她，於31日開心舉辦尾牙宴，穿著黑色露背洋裝登場，性感又不失氣質的穿搭，立刻成為眾人關注焦點，引發討論。

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠和Tony婚後育有3名兒女。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

除了生活、育兒點滴之外，隋棠也常透過社群網站分享工作日常，日前也曾開直播，介紹自身公司環境，為了一邊工作、一邊照顧孩子，還在自己的辦公室設置小型溜滑梯。

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠為了小孩在辦公室設置小型溜滑梯。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

同時兼顧家庭與工作的隋棠，31日舉辦尾牙當天，也因為要安頓好孩子而遲到，抵達現場前，她發文笑說：「媽媽就是要送完小孩上課才能去尾牙。自己的尾牙自己遲到，等等自罰三杯～～。」然而她所謂的自罰三杯並非喝酒，而是改喝烏梅汁。

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠自己辦尾牙卻遲到，原因是要先安頓好孩子。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

到了尾牙宴現場，隋棠穿著全黑連身洋裝，一登場便掀起眾人的歡呼聲，在熱烈的迎接下走上階梯，現場宛如粉絲見面會一般。更驚人的是，她一背對鏡頭，立刻被發現背部大挖深V，露出整片白皙美背，驚豔眾人。

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠穿露背裝吃尾牙。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

此外，接著隋棠之後，老公Tony也開心入場，現場眾人同樣給予熱情呼喊，隋棠則笑說，「公司的女孩們讓這位先生有搖滾巨星的感覺…。」

▲隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲眾人熱烈歡迎讓隋棠老公有「搖滾巨星」的感覺。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

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隋棠, Tony, Max, Lucy

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