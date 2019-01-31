驚悚外星人、面具殺人魔　「恐怖大師」7部經典神作重映

▲2019金馬奇幻影展放映約翰卡本特的7部作品。（圖／金馬奇幻影展提供，以下同）

記者林映妤／台北報導

2019金馬奇幻影展搶在春節前公佈本屆焦點導演專題，將放映美國恐怖大師約翰卡本特（John Carpenter）7部作品，除了影迷熟悉的《月光光心慌慌》、《紐約大逃亡》之外，還有他極為看重的「啟示錄三部曲」：《突變第三型》、《沉睡百萬年》、《戰慄黑洞》等。

奇幻影展深受喜愛的馬拉松「跨夜場」，今年也將破天荒推出「雙跨夜」，除了將連映約翰卡本特的「啟示錄三部曲」之外，今年適逢《異形》上映40周年，也將放映4部《異形》系列電影，讓各類妖魔鬼怪陪伴觀眾度過刺激的週末夜晚！

被很多影迷捧為「恐怖大師」的約翰卡本特，擅長以陰鬱的故事、幽閉場景的長鏡頭，塑造驚悚恐怖的氛圍。1978年《月光光心慌慌》以殺人魔麥克邁爾斯一角造成轟動，成為家喻戶曉的恐怖經典，1981年《紐約大逃亡》更成為反烏托邦科幻動作片的代表。

然而在這些賣座電影之外，卡本特還有很多被忽略的面向，例如他從未在台灣上映過的《攻擊13號警局》當年以不到10萬美金預算完成，日後卻影響了《終極警探》和《駭客任務》，還被重拍成伊森霍克、勞倫斯費許朋主演的《殲滅13區》，更被影評讚美是他最傑出的作品。科幻驚悚的《極度空間》則融入黑色喜劇成分，把外星入侵和消費主義、媒體洗腦結合成警世寓言，同樣彰顯了他在恐怖之外的才華。



約翰卡本特把包括南極怪物的《突變第三型》、撒旦現世的《沉睡百萬年》、以及虛實難分的《戰慄黑洞》這三部相距13年的作品劃歸為「啟示錄三部曲」。

其中，《突變第三型》早被Cult片迷推為必看神作，影史地位水漲船高；《沉睡百萬年》用科學論證宗教，別出心裁；讓理智崩潰的《戰慄黑洞》更被電影筆記選為年度10大影片，譽為走在影壇尖端的傑作。約翰卡本特另一項為人津津樂道的還有常一手包辦自己的電影配樂，這些令人驚心膽顫的旋律，還曾被搖滾樂團U2引用、知名影集《怪奇物語》致敬。



過去常因電影類型而被低估的約翰卡本特，近年愈來愈受推崇，包括奧斯卡金獎導演吉勒摩戴托羅、丹尼鮑伊、阿薩亞斯、奉俊昊、溫子仁等名導都表示對他的崇拜，更有趣的是昆汀塔倫提諾在開拍《八惡人》之前，要求所有演員一定要看的電影只有《突變第三型》。



今年也適逢科幻經典《異形》上映40周年，因此除了約翰卡本特「啟示錄三部曲」有「跨夜場」的規劃，另一個「跨夜場」將可連看《異形》1至4集。攤開導演陣容：雷利史考特（《異形》）、詹姆斯卡麥隆（《異形2》）、大衛芬奇（《異形3》），尚皮耶居內加（《異形4：浴火重生》）各展身手，宛如一場風格饗宴。還有系列靈魂人物雪歌妮薇佛的精湛演出，她不僅從異形巢穴逃出生天，更創造出科幻片史上最突出的女性形象。大銀幕一次看足，十分過癮。



2019年金馬奇幻影展將於4月12日至21日展開，選片指南將在3月30日舉辦，並於3月31日正式開賣。





《攻擊13號警局》

《攻擊13號警局》（1976）是約翰卡本特的早期代表作，講述一名加州巡警受命監管一所即將關閉的警局，原本簡單的任務卻遇上擁有強大火力的幫派圍堵，與他一同作戰抗敵的只有手無寸鐵的秘書和理應對立的囚犯。深受喬治羅密歐《活死人之夜》啟發的約翰卡本特，讓劇中暴力幫派宛如活屍般的渺無人性，展開驚悚吊膽的攻防戰。《攻擊13號警局》當年剛在美國上映時並不叫座，之後卻備受歐洲影迷喜愛，再紅回祖國，不少影評認為是1970年代最偉大和最被低估的動作電影之一。





《月光光心慌慌》

約翰卡本特的《攻擊13號警局》當年雖然票房失利，但下一部作品《月光光心慌慌》（1978）不僅獲得票房佳績，更被影迷視為恐怖經典。故事描述六歲的麥克邁爾斯在因砍殺親姐而被關入療養院監禁，多年後逃離療養院，重返家鄉準備大開殺戒。影片以西方萬聖節元素、懸疑驚悚的配樂，成功塑造出美國影史經典的面具殺人魔麥克邁爾斯，也捧紅當時名不見經傳的潔美李寇蒂斯，接棒母親珍妮李（《驚魂記》女主角）的驚悚路線，獲得「尖叫女王」的稱號。





《紐約大逃亡》

約翰卡本特以美國水門案為靈感的《紐約大逃亡》（1981），找來寇特羅素詮釋被警方利誘兼要脅的重刑犯，必須潛入已淪為監獄島的紐約曼哈頓市區，解救被挾持的美國總統，脫胎換骨的演出成為代表作。影片結合動作與科幻的類型元素，以反烏托邦的批判視角諷刺時局政事，隱喻美國與世界強權的鬥爭。當時手繪擬真紐約市景的視覺特效師詹姆斯卡麥隆，三年後以《魔鬼終結者》橫空出世，躍身好萊塢名導。





《突變第三型》

約翰卡本特被Cult片影迷奉為經典的《突變第三型》（1982），改編自美國科幻小說家約翰坎貝爾的短篇小說。寇特羅素這回飾演和一群科學家駐守在荒涼的南極，發現躲藏在營地的雪橇犬竟是能模仿人類的恐怖外星生物，倖存者揪出潛藏怪物之餘，也對彼此充滿猜忌。除了電影特效化妝大師羅伯巴汀精心打造的駭人樣貌，讓本片成為特效化妝的影史里程碑，絕望的末日氛圍，也讓《突變第三型》與之後的《沉睡百萬年》、《戰慄黑洞》，被稱為約翰卡本特的「啟示錄三部曲」。





《沉睡百萬年》

「啟示錄三部曲」中的第二部《沉睡百萬年》（1987），在《月光光心慌慌》飾演醫生追緝麥克邁爾斯的唐納普萊森斯，化身成神父看管封印神秘物質的容器，在一群科學家和學者研究分析下，發現被封印的疑似是撒旦之子，而他即將解除封印為世界帶來毀滅。約翰卡本特繼《突變第三型》對人類個體的探究，《沉睡百萬年》則展開對信仰的質疑，除了打破宗教和科學、感性與理性的二元對立，精彩融合人類文明的兩大力量，也加深兩者皆無法解釋的恐怖力量。





《極度空間》

同樣以外星生物入侵地球為題的《極度空間》（1988），約翰卡本特則找來傳奇摔角選手羅迪派珀挑梁主演，飾演一名四海為家的無名男子，意外拾獲可以看穿潛伏在人類外皮下的外星人，發現他們試圖發送洗腦電波，不僅崇尚拜金消費主義、更消弭人類自由意志，打算全面控制地球。影片巧妙以科幻角展開社會批判，諷刺外表光鮮亮麗的上流人士，其實如外星人般醜惡，令人類招致滅亡的並非外來者，而是拒絕面對真相的無知和盲目。





《戰慄黑洞》

約翰卡本特的「啟示錄三部曲」最終曲《戰慄黑洞》（1994），找來剛以《侏羅紀公園》走紅全球的山姆尼爾，飾演尋找失蹤作家的保險調查員，當他隨著線索來到與作家書中描繪相同的詭異小鎮，也逐漸意識一股恐怖的力量將透過這本小說來到現世。《戰慄黑洞》引用由美國恐怖小說家洛夫克拉夫特延伸的「蘇魯神話」元素，藉由現實與幻想的探討體現人類對未知的恐懼，不僅成為影史的恐怖經典，更被影迷推崇為最好的克蘇魯神話電影。





《異形》

雷利史考特與編劇丹歐班農攜手打造的影史科幻經典《異形》（1979），講述一艘商業太空船偵測到某星球傳送的求救訊息，並在外星船上發現大量的不明蛋體，才意識到接收的訊息可能是危險警告。本片不僅是科幻電影的重要指標，也催生了一系列續集電影、文學和電玩遊戲。飾演《異形》系列電影的靈魂人物雷普莉的雪歌妮薇佛，成為影迷心目中的「異形女王」，超現實主義畫家吉格爾為本片打造的異形造型，也獲得奧斯卡最佳視覺效果獎的殊榮。





《異形2》

由詹姆斯卡麥隆接手的《異形2》（1986），女主角雷普莉重返上集已變成殖民家園的星球，拯救被異形攻擊的居民，這回她不僅要面對宛如地下城的異形巢穴，還有繁殖異形的「異形母后」。《異形2》加入女主角的母性深度，片中大量的戰爭武器、士兵、殖民公司和異形交戰的攻防策略，也深受70年代的越戰影響，讓本片不僅獲得奧斯卡七項提名，更一舉囊括科幻片指標「土星獎」的最佳科幻電影、導演、編劇、女主角、男女配角、新演員與特效等八項大獎，堪稱「史上最佳續集電影之一」。





《異形3》

《異形3》（1992）是好萊塢名導大衛芬奇的首部電影作品，這集好不容易逃離異形星球的雷普莉，卻墜落在關押男性囚犯的星球監獄，當她懷疑異形跟隨船艙來到監獄時，她也發現自己的身體出現異樣。爾後以《火線追緝令》轟動影壇的大衛芬奇，在《異形3》已經嘗試加入濃厚的宗教色彩和末日觀，帶來與前兩部迥異的個人風格及影像美學。





《異形4：浴火重生》

系列最終章《異形4：浴火重生》（1997），則由《艾蜜莉的異想世界》的法國導演尚皮耶居內操刀，除了找來薇諾娜瑞德飾演女生化人，更加入「複製人」的時代議題，讓早已死亡百年的雷普莉夾帶著異形基因被複製出來，孵化異形作為戰爭武器。尚皮耶居內也為本片增添拿手的黑色幽默，同時藉由生化人、複製人，以及被囚禁利用的異形，探討人性的自私與貪婪。