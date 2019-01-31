ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影

記者林奕如／台北報導

公視人生劇展《三天兩夜》以台灣少見的公路電影類型拍攝，描述一個來自新住民的家庭與一個重回學校的中輟生，兩個國中小女生離家到梨山找尋媽媽的故事。這部片意外紀錄台灣海拔最高人氣、行經武嶺公車路線6506的最後身影，包括客運司機也是真人演出，因為去年11月這條公車路線已取消。

▲陸弈靜與柯一正《三天兩夜》友情演出退休銀髮年齡的夫妻生活模樣 。（圖／公視提供）

▲該劇意外收錄台灣海拔最高人氣、行經武嶺公車路線6506 身影。（圖／公視提供）

陸弈靜飾演兩位國中女生的課輔班老師，一路追上梨山去找尋學生。她表示，劇中飾演熱心又即將退休的老師，還有一個母親的身分，能感受小孩想念母親的難過及成長過程中的無助。她與導演林浩溥私下是多年的好友，談起拍攝過程，令她非常開心能到合歡山及梨山看到美麗的景色，笑說真的是「三天兩夜」的好旅行！

▲陸弈靜與柯一正《三天兩夜》友情演出退休銀髮年齡的夫妻生活模樣 。（圖／公視提供）

▲陸弈靜飾演即將退休的老師。（圖／公視提供）

劇中主人翁小月與重回學校的中輟生碧豔，分別是13歲和15歲的女國中生，選角成為一大挑戰，劇組花了非常多的時間才找到有著越南血統的鄭琬諠，以及台北藝術大學電影系的大四學生李夢苡樺，她「減齡」演出，完全詮釋15歲國中生的叛逆與青澀，令人眼睛一亮。

▲陸弈靜與柯一正《三天兩夜》友情演出退休銀髮年齡的夫妻生活模樣 。（圖／公視提供）

▲兩個小女生離家出走，去找在梨山工作的媽媽 。（圖／公視提供）

導演林浩溥說，過去拍攝快樂兒童學習協會課輔班的小朋友，一年多前在台中大里紀錄一個家庭時，讓他看見了一些問題，包括台灣M型社會下單親、隔代教養、組合家庭的情況，使得成長的小孩喪失了避風港。他希望將這些情況讓更多人知道，因此拍了這部片。他也提到，其實劇中新住民小女孩單純的心願，不過就是見上離家工作的媽媽一面而已。

Selina「約會照流出」爆新戀情！　 緊靠神秘男身邊「冒貼心舉動」甜炸

推薦閱讀

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

黃姵嘉一臉慘白、面無血色！「鬼新娘」逃冥婚嚇壞網友

廖峻中風一個月近況曝光！兒子心疼「過年還要在醫院」

爸過世一滴淚都沒掉...李千那角色被狂轟：我也無法原諒她

王瞳民視尾牙辣翻！　黑緊身禮服「開到大腿根部」

每天幫老婆擠牙膏！《大時代》「煥然」馬俊麟結婚2年甜寵妻

白家綺遮6月孕肚拍戲！兒子常興奮胎動：寶寶你乖啦

雷洪爆耳中風6妻全跑光「又有50歲新歡」　陳美鳳驚訝瞪大雙眼

17個《延禧》班底出場！《皓鑭傳》還有「神秘人物」網爆討論

趙麗穎《知否》火爆閨蜜上線！女星武笑羽愛和網友鬥嘴

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陸弈靜, 鄭琬諠, 李夢苡樺, 三天兩夜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠
  2. 最佳男友模範！　要怎樣的婚禮？林彥俊「寵溺回答」女粉全融化
  3. 把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯
  4. 高以馨遭歹徒清空2帳戶　警局哭慘：騙錢的人都下地獄！
  5. 消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影
  6. 黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧
  7. 小女童熊抱溫昇豪大喊哥哥！他送暖偏鄉笑到眼睛看不見
  8. 華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」
  9. 「韓流始祖」單飛後粉絲剩不到十分之一　安七炫：人氣只是泡沫
  10. 隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366