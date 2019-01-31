消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影

記者林奕如／台北報導

公視人生劇展《三天兩夜》以台灣少見的公路電影類型拍攝，描述一個來自新住民的家庭與一個重回學校的中輟生，兩個國中小女生離家到梨山找尋媽媽的故事。這部片意外紀錄台灣海拔最高人氣、行經武嶺公車路線6506的最後身影，包括客運司機也是真人演出，因為去年11月這條公車路線已取消。

▲該劇意外收錄台灣海拔最高人氣、行經武嶺公車路線6506 身影。（圖／公視提供）

陸弈靜飾演兩位國中女生的課輔班老師，一路追上梨山去找尋學生。她表示，劇中飾演熱心又即將退休的老師，還有一個母親的身分，能感受小孩想念母親的難過及成長過程中的無助。她與導演林浩溥私下是多年的好友，談起拍攝過程，令她非常開心能到合歡山及梨山看到美麗的景色，笑說真的是「三天兩夜」的好旅行！

▲陸弈靜飾演即將退休的老師。（圖／公視提供）

劇中主人翁小月與重回學校的中輟生碧豔，分別是13歲和15歲的女國中生，選角成為一大挑戰，劇組花了非常多的時間才找到有著越南血統的鄭琬諠，以及台北藝術大學電影系的大四學生李夢苡樺，她「減齡」演出，完全詮釋15歲國中生的叛逆與青澀，令人眼睛一亮。

▲兩個小女生離家出走，去找在梨山工作的媽媽 。（圖／公視提供）



導演林浩溥說，過去拍攝快樂兒童學習協會課輔班的小朋友，一年多前在台中大里紀錄一個家庭時，讓他看見了一些問題，包括台灣M型社會下單親、隔代教養、組合家庭的情況，使得成長的小孩喪失了避風港。他希望將這些情況讓更多人知道，因此拍了這部片。他也提到，其實劇中新住民小女孩單純的心願，不過就是見上離家工作的媽媽一面而已。