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《Signal信號》編劇家親口證實！預告第二季：今年希望能播

記者吳孟庭／綜合報導

南韓編劇家金銀姬剛推出Netflix新劇《李屍朝鮮》，講述古代朝鮮人染病變活屍，對於下一部作品，更多人期待的是神劇《Signal信號》的續作，她首度給予肯定答案，「已經在撰寫中，希望今年內就可以播出。」

▲《信號》由趙震雄、金慧秀與李帝勳主演。（圖／翻攝自《信號》官網）

▲《Signal信號》由趙震雄、金慧秀與李帝勳主演。（圖／翻攝自《信號》官網）

金銀姬接受《TV Daily》訪問時表示，「如果說要回歸國內的電視台，《Signal 2》是最好不過了，雖然發言得小心一點，但希望今年內就可以播出。」不過她也承認不是簡單的挑戰，「所有的狀況都要配合、演員的行程也要空出來，雖然有難度，但我對《Signal 2》是有期待的。」

▲▼李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍、導演金成勳、編劇金銀姬 。（圖／Netflix提供）

▲金銀姬剛推出《李屍朝鮮》。（圖／Netflix提供）

不僅編劇有強烈回歸慾望，她也承認已經與金元錫導演談過，「這是2019年播出才有意義的作品，有這樣跟導演說過。」只不過演員是否能全體回歸，都尚未透露。

其實《Signal 2》本來傳出在2018下半年就會推出，但延宕至今，金銀姬曾說：「我也希望《Signal 2》能夠由第一季的演員、作家等原班人馬參與製作。最讓我喜歡的場面之一是，朴海英（李帝勳 飾）對著李材翰刑警（趙震雄 飾）說：『希望李刑警能夠幸福』。」

▲《信號》由趙震雄、金慧秀與李帝勳主演。（圖／翻攝自《信號》官網）

▲主角透過一台對講機穿越現代與過去。（圖／翻攝自《信號》官網）

《Signal信號》講述金惠秀與李帝勳在偵辦懸案過程，後者靠著一台對講機，聯繫上15年前的刑警趙震雄，靠著現代與過去交錯拉扯破案，尤其劇中事件都是取材自南韓真實發生過的懸案，讓觀眾更加投入，最高收視突破12.5%，在2016年寫下有線電視收視好成績。

▼《Signal信號》被譽為神劇，許多人期待第二季。（影片來源：YouTube Stone Music Entertainment）

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關鍵字

Signal, 信號, 金銀姬, 日韓風

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