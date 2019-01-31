貝童彤產後1個月「瘦回49kg」！　曬中空肚皮照…網友全嚇壞：太扯了

記者傅家妤／綜合報導

藝人貝童彤 （彤彤姐姐）6月和圈外老公登記結婚，去年12月10日凌晨自然產生下女兒，她在產後一個多月，就已經瘦到4字頭，她還在IG上大方秀出身材，不僅腹部是平的，而且轉到側面一看，腹肌線條也非常明顯，讓網友都看傻紛紛直呼：「這也太強了吧！」

▲貝童彤產後1個月就瘦回來了。（圖／翻攝自IG／貝童彤）

貝童彤在生下女兒後，就一直休息在家坐月子，社群網站上也多是分享育兒日常，30日晚間她終於曬出近照，並分享自己的瘦身成果，成功瘦到49.8KG：「終於揮別5字頭，！慢走不送，我這輩子都不想再見到你！（除非我又懷了第二胎）。」





▲貝童彤產後1個多月就瘦到4字頭。（圖／翻攝自IG／貝童彤）

隨後，貝童彤還PO出2張全身自拍照，只見她身穿粉紅色比基尼與短褲，在鏡子面前大方秀出身材，平坦的腹部上還有腹肌及鯊魚線，從側面看上去線條更為明顯。不少粉絲看了以後，也非常佩服並驚呼：「天啊，太太太太強了」、「怎麼能瘦得那麼快」，眼見網友誤會，她隨即在底下留言解釋：「大家冷靜！腹肌照是以前的照片！是拿來提醒自己用的！不要搞笑惹。」

▲貝童彤穿比基尼還有腹肌。（圖／翻攝自IG／貝童彤）





▲貝童彤解釋。（圖／翻攝自IG／貝童彤）