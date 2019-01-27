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光熙跟GD斷了聯絡！　「當永遠的朋友比想像中難」曝疏遠原因

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）與團員太陽2015年曾受邀錄製綜藝節目《無限挑戰》歌謠季，與固定班底光熙組成「黃太志」引起熱烈討論，而三人在節目結束後也真的成為了朋友。時隔4年，光熙日前在節目上坦承，和GD已經幾乎斷了聯繫，「要當永遠的朋友比想像中的難。」

光熙跟GD漸行漸遠的理由。（圖／翻攝自Youtube／tvN）

▲▼光熙坦承和GD幾乎沒在聯絡了。（圖／翻攝自Youtube／tvN）

光熙跟GD漸行漸遠的理由。（圖／翻攝自Youtube／tvN）

光熙2018年底退伍，日前在節目《驚人的週六》上被問到，和正在當兵的GD是否還有聯絡，他坦承最近幾乎斷了聯繫，「因為歌謠季的確親近了許多，還以為這會是永遠，但比想像中的還要難持續。」他說GD私下個性安靜沉穩，自己則是比較黏、很愛鬧人的類型，「精神上不太合」，所以漸行漸遠了，不過還是很常聽對方的歌。

光熙遭粉絲惡意留言批評，GD心疼回：沒關係！

▲光熙2015年在《無限挑戰》歌謠季和GD、太陽同組。（圖／翻攝自光熙IG）

光熙跟GD漸行漸遠的理由。（圖／翻攝自光熙、惠利IG）

▲光熙身高比惠利高，體重卻輕了3公斤。（圖／翻攝自光熙、惠利IG）

另外，身高175公分的光熙，入伍前曾在《無限挑戰》量體重，當時還有58.6公斤，沒想到退伍時暴瘦到只剩45公斤、雙頰凹陷。他在節目上透露，現在約是50公斤，已有稍微增胖，但還是比一旁的惠利53公斤還輕，驚人數字讓現場來賓都嚇了一跳。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

光熙, 黃光熙, GD, G-Dragon, 權志龍, 驚人的週六

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