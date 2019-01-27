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尼克求婚「最感動一段」是茵聲想的！　宣布「頻道改名」閃炸

記者楊蕎綺／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克13日向女友Ashly求婚成功，他26日曝光幕後花絮，從和這群人開會討論求婚過程，到親自作詞作曲唱給女友聽，再到獨自拿著戒指坐在車上緊張擔心，過程全曝光，不僅Ashly哭成淚人兒，網友也感動直說：「明明不是我被求婚，但我哭得好慘。」

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲▼尼克為了求婚，和這群人團員開會，還自己寫了一首歌。（圖／翻攝自Youtube）

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

尼克為了向Ashly求婚，特地和這群人團員開會，決定假裝搶街頭藝人麥克風，然後獻唱一首歌給女方。為此他特別自創了一首歌求婚，妹妹知道曲跟詞都是他自己做的，當場驚呼：「那如果是我（被求婚），我會痛哭流涕。」

雖然看起來自信滿滿，但真的到了求婚前3天，尼克拿到戒指，忍不住在車上吐露自己的緊張和擔心，明明歌都練好、台詞也都準備好了，還是很害怕當天會出錯，聽到女友可能不是很喜歡在很多人面前被求婚，更是苦惱、不知如何是好。

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲▼尼克求婚前其實非常擔心、緊張。（圖／翻攝自Youtube）

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

到13日當天，尼克照計劃拿走了街頭藝人的麥克風，唱出為Ashly寫的歌，感性告白：「很感謝妳爸媽把妳帶來這世界上，在我們兩個交往的過程中，我脾氣不是很好又很囉唆，謝謝妳的體諒跟包容……，謝謝妳願意一直當守護我的那個人，希望讓妳記得這個日子。」

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲▼尼克成功感動Ashly，兩人開心擁吻。（圖／翻攝自Youtube）

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲尼克聽茵聲建議，邀請Ashly父母及閨蜜到場見證。（圖／翻攝自Youtube）

接著尼克拿出戒指，單膝跪下求婚：「陳君原小姐，妳願意嫁給我嗎？」Ashly哭著答應：「我願意。」他親手為對方戴上戒指，兩人最後也擁吻。事前這群人的茵聲建議，由於Ashly是隻身在台灣，被求婚這樣的人生大事，若能邀請她的父母和好友一起見證的話會更好，最後女方的爸爸媽媽及閨蜜真的從香港飛來，成功讓Ashly感動落淚。

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲尼克宣布個人頻道改名為「尼克&Ashly」。（圖／翻攝自Youtube）

最後尼克和Ashly牽著手坐在螢幕前，宣布尼克的個人頻道從此改名為「尼克&Ashly」，邀請粉絲一同見證兩人的愛情，「我們結婚了」，雖然被女友笑虧：「還沒耶，你只是求婚而已，我還是可以後悔！」不過12分鐘滿是兩人對彼此真誠的愛，讓網友十分動容。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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尼克, Ashly, 求婚

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