Wanna One你們真的熟？　河成雲拍胸脯為成員說話！

記者楊蕎綺／綜合報導

Wanna One從24日起一連四天在首爾高尺天空巨蛋開唱，27日最後一場結束後正式解散。成員河成雲日前接受《The STAR》雜誌訪問，回想這一年半的時光，在他的記憶裡是幸福的，「希望時間停在那裡就好了。」也坦承以第11人進入團體後，最常被問的問題就是「你們成員真的熟嗎？」

▲河成雲說以Wanna One成員身分活動，是這一生中最幸福的時光。（圖／翻攝自Wanna One官方臉書）



河成雲回想起2017年參加《Produce 101》第二季時，自己從來沒有過這類選秀的節目，「當時我也沒有什麼可以失去的了，真的學到很多…就算再重來，我絕對還是會選擇挑戰，而且這一次應該可以帶著更多笑容。」

以Wanna One成員身分活動期間，河成雲說那是他人生中「最幸福的時光」，學到的、體會到的無法用言語說明，「希望時間暫停就好了，以後還是會想再重回那段，真的是如夢一般的日子。」

▲時間倒轉再來一次，河成雲還是會毫不猶豫地選擇參加《PD101》。（圖／翻攝自《PD101》官網）



除此之外，河成雲坦言Wanna One成員畢竟是選秀出來的，彼此從陌生人到被組成隊伍，出道以來被不少人質疑：「你們是真的熟嗎？」但他可以很大聲、很自信地為成員說話：「我們11個團員全都很帥氣、很有Sense、很有才華！」沒有所謂嫌隙或尷尬。

▲▼Wanna One正式解散，演唱會最終場的最後，留下姜丹尼爾一人向歌迷道別。（圖／翻攝自推特、olleh TV）



Wanna One 27日最後一場結束後正式解散，在最終場，他們改變了退場方式，一年半前一個個走上台、確定出道的男孩們，一年半後一個個離開舞台，最後獨留姜丹尼爾一人在台上向粉絲道別，現場一片啜泣聲，氣氛感傷。