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小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

娛樂中心／綜合報導

女星小8（張允曦）和嚴爵2015年因合作外景節目擦出愛火，兩人大方認愛後屢屢被傳婚訊，沒想到熱戀不到半年就分手，回想這一段短命戀，她坦言自己在那時的狀態很不健康，「就很像神經病啊！」也後悔過投入這一段讓她重傷的戀情，「如果人生再重來一次，我不會想跟他在一起。」

小8回想被嚴爵分手那一天。（圖／翻攝自小8、嚴爵IG）

▲小8說若人生重來，不會想跟嚴爵在一起。（圖／翻攝自小8 IG）

據《蘋果日報》報導，小8透露和嚴爵在一起時其實不成熟也不健康，後悔過讓自己投入這段感情，在最後階段她仍不願清醒，她向上帝祈求，如果真的能看到證據，就相信有上帝的存在，沒想到真的讓她看到「不能說的畫面」，才真正心死。被分手的那一天，兩人原本約在紐約見面，對方卻沒有出現，她就這樣一個人在異地拖著行李箱流浪。

小8出席 電影《出櫃父母在偶家》特映記者會（圖／記者張一中攝）

▲小8親眼見到「不能說的畫面」才對嚴爵心死。（圖／記者張一中攝）

至今單身2年多，36歲的小8去年已完成凍卵手術，雖然曾經傷重，她卻沒有放棄追愛，也還是對婚姻充滿嚮往，「大家都說結完婚，男人女人都會呈現最真實醜陋的一面，我想知道自己的界限在哪裡」。

小8過去接受訪問時坦承，與嚴爵分手後，曾以淚洗面半個月，就連逛街都會邊走邊落淚，上飛機回台灣的前一刻更哭到不能自己，好在她有兩個分別住在台灣與美國的閨蜜，靠著時差的關係，一個負責白天、一個負責晚上，姊妹淘都暫時放下正事陪她聊天、度過情傷期。

小8回想被嚴爵分手那一天。（圖／翻攝自小8、嚴爵IG）

▲嚴爵未來的對象不希望再找圈內人。（圖／翻攝自嚴爵IG）

至於嚴爵，2017年受訪時曾說，自己談感情也十年了，不避諱戀愛，但希望是自己親口宣布，而不是被匿名爆料，「不想再找圈內人，想要簡單一點。」如果35歲還沒結婚，就會考慮用相親來找女友。

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