38歲男跟鄰居夫妻都發生關係　只為偷走他們的12歲女兒！

▲12歲的女孩珍被鄰居綁架，從此改變一生。



圖文／鏡週刊

在美國有一名戀童癖男子羅伯特‧博奇托（Robert Berchtold），為了綁架12歲女孩珍‧布博格（Jan Broberg），故意先後跟珍的父母發生不尋常關係，最後成功綁走女孩，並且獲得女孩父母放棄起訴，整段經歷令人匪夷所思，幾年前更被Netflix拍成紀錄片《公然誘拐案》。

犯罪的被害者對於加害者產生情感，甚至反過來幫助加害者的一種情結，這種心理現象稱作「斯德哥爾摩症候群」。Netflix的紀錄片《公然誘拐案》（Abducted in Plain Sight），揭露整起事件，由長大後的珍及珍的家人，回憶口述這件沉痛的經歷。

在1974年美國發生過一起駭人聽聞的綁架案，犯人羅伯特對鄰居的12歲女孩珍，產生變態式的愛慕，處心積慮想跟珍結婚，而他的手法竟是先以好鄰居的身分跟珍一家建立友誼，讓珍的父母放心與他獨處。他知道必須毀了珍的父母－瑪莉安（Mary Ann Broberg）和鮑伯‧布博格（Bob Broberg），才能得到珍。





▲這段匪夷所思的經歷，也被拍成紀錄片《公然誘拐案》。



羅伯特的弟弟接受訪問時透露哥哥年少時就是性變態，早於12歲時侵犯6歲的妹妹。片中描述，羅伯特具有超乎尋常的個人魅力，但他能成功融入珍的一家，跟珍的父母也脫不了關係。原來珍的父親是雙性戀者，他曾跟羅伯特外出，在車上打手槍幫對方解決性需求，並發展出同性戀情；同時又追求珍的母親，彼此也發生性關係。

所以當珍被羅伯特綁架5天後，父母才去報警，並堅稱羅伯特只是帶女兒外出，甚至可能發生意外才失蹤。珍失蹤多月後，羅伯特在墨西哥被捕，在跟珍相處的日子，羅伯特餵食珍安眠藥讓她迷迷糊糊，並用錄音帶對珍進行洗腦，每天播放一段珍其實是外星人的錄音，只有跟同伴發生關係，並誕下小孩才能拯救世界。12歲的小女孩在被困無助下，她只能選擇相信這個無稽之談，最終跟羅伯特發生了關係。

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