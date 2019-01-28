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出錢幫減重！　90kg女友瘦後卻甩了他：你配不上我

記者楊蕎綺／綜合報導

醫院不只是治療醫病的場所，更是一個能夠檢驗真感情的地方，外科醫師陳榮堅就透露，曾接過一位體重超過90公斤的女性病人，她身邊有一位論及婚嫁的男友，礙於對自己外貌和健康狀況沒信心，婚事一直延遲，男友於是替她出了動減重手術的費用，沒想到女方在成功瘦下來之後，卻把一直守在身邊的未婚夫甩了。

幫女友出錢動手術卻被甩。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

▲30多歲女病患身高140幾公分，體重卻重達90幾公斤。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

陳榮堅在節目《醫師好辣》上透露，曾接過一位30幾歲的女病患，身高140幾公分，體重卻重達90幾公斤，也因患有糖尿病，皮膚狀況不太好，她有一個論及婚嫁的男友，已經穩定交往超過3年，但自覺身體不健康，外貌也不特別亮眼，所以想做減重代謝手術，男方家人對這個準媳婦不是很滿意，但還是出錢讓她動手術。

幫女友出錢動手術卻被甩。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

▲女生成功瘦下來反而看不上未婚夫了。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

女病患術後一年就瘦到40幾公斤，減掉約50公斤，皮膚狀態也跟著改善，成效相當驚人，但回診時，醫師就發現陪她來的男生「不一樣了」，他私下問病人的個案管理師，才知道那位女生感覺變漂亮之後，就認為原本的未婚夫「配不上自己」，於是把對方甩了，交了一個新男友。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

醫師好辣, 代謝減重手術, 減肥

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