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夜店聲明勝利不是老闆！圍毆登上青瓦台「超過20萬」連署通過

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BIGBANG成員勝利在江南經營的夜店「Burning Sun」，被爆出在去年11月底疑似高層下藥迷姦女客，男客發現後想要求助保安卻意外被圍毆，鬧上新聞版面，現在該名金姓當事人上青瓦台請願求真相，才不到1天就突破20萬人連署，政府將正式做出回應，而店家也聲明勝利不是夜店實際擁有者。

▲勝利開的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

▲夜店聲明勝利不是老闆。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

Burning Sun夜店發表聲明，表示夜店的所有人並非勝利，而是其他人，「當時還在裝潢階段時，勝利因為聽說我們在找夜店經營者，接觸後邀請他擔任經營者，後來外界都認為他是夜店老闆，但其實他雖然有完全參與夜店的經營，但並不是該店的實際擁有者。」

原因在於昨（29）日夜店方在IG發表聲明時，簽名的理事名字並沒有勝利，有韓媒報導勝利在上周突然辭去理事職，也有人質疑為何勝利與YG到現在都不發表立場，因此夜店方做出上述澄清。

▲夜店聲明切割勝利！圍毆事件登上青瓦台「1天超過20萬」連署通過。（圖／翻攝自青瓦台官網）

▲圍毆事件登上青瓦台「1天超過20萬」連署通過。（圖／翻攝自青瓦台官網）

至於在夜店發生的暴力事件，該名28歲金姓男子昨日在青瓦台請願網，以標題「請徹查警方是否從XXX（指夜店）收受賄絡」，指稱在夜店遭圍毆，包含在店裡發生什麼事情、警察如何處置不當，超過5000字長文詳述當晚事件過程。

金男表示去年11月24日參加朋友聚會來到「Burning Sun」，不過才喝了3杯香檳準備離開，這時有一名女子衝出來抓住他的肩膀，躲在他後面，隨後一位男子B硬是要把那女生拖出去，女孩只能一直抓著金男抵抗。

金男隨即抓住B男手臂，正跟對方對上眼時，就遭到對方揮拳襲擊，他當時抓住B男雙手想向夜店保全求援，最後卻慘遭B男與保全圍毆。被拖到外面被爆打的金男，就如昨日MBC電視台《News Desk》公布的畫面一般，遭到一名男子狂揍，保全也幫對方架住他，害他斷了3根肋骨。

▲勝利夜店鬥毆。（圖／翻攝自MBC）

▲夜店外圍毆事件監視器畫面。（圖／翻攝自MBC）

約莫當天早上7點，金男遭到圍毆後報警，不過卻反而被戴上手銬移送警局，即使有救護人員檢查他的傷勢，提醒警方應該要趕快送醫，警察也不理睬，對於警方把他當成犯人的處置不滿，事後得知B男就是夜店的「代表理事」，懷疑根本就是夜店賄絡警方，試圖掩蓋暴行。

由於青瓦台規定，30天內連署超過20萬就必須回應，現在才1天就高達23萬人次，政府勢必將有所對應。

▼監視器拍下金男被圍毆畫面。（影片來源：YouTube MBCNEWS）

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關鍵字

勝利, 夜店, BIGBANG, 日韓風

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