蔡燦得使壞「情緒勒索」男友　愛情長跑15年不想婚

記者李欣容／台北報導

43歲蔡燦得在舞台劇《明晚，空中見》飾演深受家暴、憂鬱症所苦的56歲母親，和小9歲房思瑜演母女。談起和家人相處，蔡燦得媽媽是馬來西亞華僑，父親是軍人，從小對妻兒管教嚴格，也因為從小被管，她遲遲不想步入婚姻。

▲蔡燦得在舞台劇《明晚・空中見》飾演會情緒勒所的母親。（圖／故事工廠提供）

蔡燦得父親規矩多，長途電話也不能多打，「我爸看到帳單是會罵的。」母親每年也只打1通電話打回娘家，只能報喜不報憂，她曾問媽，「幹嘛不乾脆回去就好，爸爸脾氣又不好。」但後來她才知道，媽媽選擇留下都是為了保護她和妹妹。

▲蔡燦得（右3）自認遺傳爸爸硬脾氣。（圖／故事工廠提供）

蔡燦得在劇中飾演會對女兒情緒勒索的媽媽，她笑說自己遺傳了父親的硬脾氣，一不順她的意就不行，就連之前她要出國工作，男友答應送機卻臨時變卦，氣得她拿腰傷威脅，「我說好啊，沒關係我自己去，反正我就是沒人幫忙，自己搬行李再去復健幾次就好。」最後男友鬥不過她，還是撥空送她去機場。

▲蔡燦得（右）、房思瑜飾演母女。（圖／故事工廠提供）

蔡燦得也知道，自己今天會這樣，也是男友寵出來的，但因為小時候被管怕了，即便和男友交往15年，蔡燦得仍不想結婚，相處3天是極限，再多就會不耐煩。