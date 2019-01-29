勝利夜店暴力+性侵事件當晚他也在場！少時孝淵衰躺槍

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BIGBANG勝利開的夜店捲入暴力與性侵醜聞，而現在發現，當晚少女時代出身的孝淵適逢發片，就是在當晚於勝利的夜店舉辦活動，她更親自擔任DJ炒熱氣氛，而勝利也在現場，事發2個月，孝淵無端捲入社會事件。

▲勝利夜店爆出暴力+性侵事件，剛好少時孝淵舉辦活動。（圖／翻攝自Facebook／burningsunseoul）

勝利夜店「Burning Sun」發生保全毆打顧客事件，自稱受害的金男透過媒體公開監視器與驗傷單，發現一名保全狂歐他之外，其餘保全還協助同事架住他，任他被揍，事後他驗傷斷了3根肋骨，警察態度消極，疑有吃案之嫌，金男更爆出是為了解救一名遭下藥性侵的女客，反而被揍，直言夜店員工性侵女客已經不是頭一遭。

▲受害者發生日期為11月24日凌晨。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）

根據MBC電視台《News Desk》公開的調查報告中，暴力事件事發在去年11月24日，大約早上6點40分，而孝淵當時為了宣傳新歌《PUNK RIGHT NOW》，11月23日晚間在Burning Sun舉辦活動，並親自擔任DJ，活動時間跨夜至24日凌晨，與事發的時間重疊，判定是同一場活動。

▲勝利夜店暴力+性侵事件當晚也在場，少時孝淵無辜被捲入。（圖／翻攝自孝淵IG）

同時孝淵當時也在個人IG上面發布與勝利的合照，打卡時間就是11月24日，寫下「Punk Right Now Promotion. 勝利社長大人. Club burning sun」等字句，勝利當晚到場支持好友，顯示兩人都在現場，但發生暴力事件的時間已接近早上，兩人是否還留在店內不得而知。然而發生暴力甚至性侵疑雲，孝淵衰躺槍，至於勝利身為經營管理者，飽受韓網批評，目前他則尚未對事件發表聲明。

▼監視器拍下金男被圍毆畫面。（影片來源：YouTube MBCNEWS）