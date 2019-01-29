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那那大師「高低眉」神複製笑翻！本尊黃妃聽她飆高音：像狗

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后黃妃近日上網紅「Tina那那大師」台語音樂訪談節目《那那大歌廳》，那那大師親自製作經典歌曲《非常女》、《追追追》2套造型，他花了三天準備並手工完成布袋戲偶造型，將紙箱穿戴上身，滑稽造型讓黃妃笑歪，雖沒完全還原，但誠意十足，天后直呼可愛，那那大師笑說：「是可怕吧！」

▲▼黃妃上那那大師節目 。（圖／那那大師經紀人提供）

▲黃妃上那那大師節目 。（圖／那那大師經紀人提供）

另一套《追追追》，讓黃妃開心表示：「我原本的不見了，下次幫我做一件，我們一起跳《追追追》！」讚美他很有裁縫才華。只是愛搞笑的那那大師，一直頂著搞笑的高低眉，並不斷在對唱時手舞足蹈，讓天后獻唱時還得忍住不笑場，畫面相當趣味，一連串爆笑互動，讓那那大師笑說：「會不會用主打歌《心肝插一刀》的歌詞罵我『垃圾』阿！」

▲▼黃妃上那那大師節目 。（圖／那那大師經紀人提供）

▲那那大師原KEY唱《非常女》 。（圖／那那大師經紀人提供）

在聽完那那大師堅持原KEY唱完代表作《非常女》後，黃妃不服氣地說著：「你高音好亮喔！甚至比我還亮，但為何不降半KEY?」愛飆高音的那那大師說：「因為我這個人就是不甘心不認輸。」就算唱到臉紅脖子粗，也要原音重現。有趣的是那那大師演唱時發出特殊抖音讓黃妃覺得神奇，深感唱不來，笑虧「感覺好像狗的叫聲，有點破音但又破得很漂亮」，現場笑成一片。

▲▼黃妃上那那大師節目 。（圖／那那大師經紀人提供）

▲黃妃唱《追追追》曾被誤以為是翻唱 。（圖／那那大師經紀人提供）

當那那大師演唱完《追追追》，黃妃分享時說到蘇打綠版本的《追追追》成功引起年輕世代瘋狂傳唱，有次演出的時候居然有年輕人對她說：「妳唱的《追追追》不輸蘇打綠，也很好聽喔。」原唱被當作是翻唱讓她相當驚訝，但也佩服蘇打綠的精采詮釋讓這首歌有了新生命，感到欣慰。 　

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