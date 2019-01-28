餐廳門口遭情侶亂丟垃圾！《型男》名廚郭主義怒PO影片：忍無可忍

記者劉宜庭／綜合報導

名廚郭主義說話風趣、形象可愛，擁有「古錐師」封號，自2011年上節目《型男大主廚》竄紅後，螢光幕外也積極發展副業開餐廳。沒想到，他28日突然發飆，在臉書PO文透露，近來頻頻有對情侶檔，多次刻意將垃圾丟在他餐廳門前，忍無可忍之下，才將監視器畫面PO網放話，「一定要把你們抓出來。」

▲郭主義因上節目《型男大主廚》竄紅。（圖／翻攝自郭主義臉書）



郭主義28日透過臉書發文，罕見撂下重話，怒斥近來餐廳門口，頻頻遭人亂丟垃圾，為此直呼忍無可忍，並隔空向影片中的小情侶喊話，「這兩位年輕人你們真的太誇張了！沒讀書嗎？學校老師沒教育你嗎？或是你媽媽忘了教你不能隨便亂丟垃圾嗎？好像很理所當然別人要幫你倒垃圾！丢了很自然嘛！經常性的往我餐廳門前丢！真的很可悲ㄟ！」

文末，郭主義氣憤喊，「一定要把你們抓出來，信不信……。」他也透露，昨天才抓到另一名同樣亂丟垃圾的人，並好好告誡一番，他表示：「這兩個已經習慣成自然，要抓到重罰他們。」

▲郭主義餐廳門口多次遭人亂丟垃圾。（圖／翻攝自郭主義臉書）

同天，一名網友在「爆料公社」PO出影片，因為郭並非社團成員，因此才請網友代PO。畫面曝光後，立刻在網上掀起熱議，不少人看了直搖頭，紛紛留言痛批，「這種沒公德心的人需要受到懲罰」、「太誇張了」、「等個垃圾車來，很困難嗎，真的不懂，扯」。

【郭主義臉書全文】

忍無可忍了！這兩位年輕人你們真的太誇張了！沒讀書嗎？學校老師沒教育你嗎？或是你媽媽忘了教你不能隨便亂丟垃圾嗎？好像很理所當然別人要幫你倒垃圾！丢了很自然嘛！經常性的往我餐廳門前丢！真的很可悲ㄟ！一定要把你們抓出來，信不信……