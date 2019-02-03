專訪／導演為她改劇本2次　林明禎終於笑了「跳著收工」

記者洪文／專訪

靠著「真人版娜美」封號竄紅的大馬女神林明禎，隻身來台發展，短短5年時間，就在台灣交出首部主演電影《瘋狂電視台瘋電影》，毫不生澀，並非只是個花瓶角色。她自知非演員科班出身，只能要求自己更高，給自己超大的壓力，就連做夢都在背台詞，導演謝念祖為她改了2次劇本，不僅修正角色背景，更加了一場情緒很重的戲，導演形容她演完笑了，「收工時，她是跳著回家的，超開心！」

▲林明禎在台灣首部女主角電影《瘋狂電視台瘋電影》，背後做足功課。（圖／記者周書羽攝）



《瘋狂電視台瘋電影》改編自舞台劇《瘋狂電視台》，女主角原始設定並非馬來西亞華人。導演謝念祖試鏡時問她：「這裡影視環境沒有以前興盛了，為什麼還要來台灣？」她回答：「馬來西亞華人圈比較小，我以前看很多台灣節目，所以就來了。」導演坦言，女主角看了很多人，最喜歡她的背景，甚至更改劇本的角色設定，貼近她的真實背景，「可信度比較高一點，現在台灣年輕人去當網紅比較快！」

▲導演謝念祖更改女主角的角色設定，更貼近林明禎的真實經驗。（圖／記者周書羽攝）



看似本色演出，林明禎背後做了很多功課，片中有一場長達近1分鐘背誦數學公式，令人瞠目結舌，至今時隔半年，她仍可以一字不漏背出來。導演謝念祖當時要求這場一鏡到底拍完，一個字也不能多或少，甚至不可能準備大字報提詞，誰知道她給自己更大的要求，不只希望一字不漏，更希望給導演更多東西，「我希望拍攝每個鏡頭並非唸不好而NG，而是可以給導演很多的版本可以選擇。」

▲林明禎、歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》有不少感情戲。（圖／翻攝自《瘋狂電視台瘋電影》臉書）



整段超過300字的數學公式，林明禎花了將近一個星期去背，每天不管做什麼，甚至洗澡時間都在背公式，「其實我數學非常差，以前小學常被叫到老師辦公室，也被老師拿藤鞭打過。」她拍攝當天一次OK，沒有落掉半個字，全場驚嘆，「那陣子我連作夢都在背數學，現在還刻在腦海中，馬來西亞都用英文、馬來文背公式，不會用中文背，我後來才知道真的有這個數學公式，不是背假的。」

▲林明禎演出《瘋狂電視台瘋電影》給自己龐大的壓力，做夢都在背台詞。（圖／記者周書羽攝）

導演謝念祖始終認為「演員的感受很重要」，拍攝時總是要演員「順著感覺走」。導演坦言，原本林明禎與歐漢聲在劇本裡的愛情元素並不多，聽了林明禎的提議之後，加了一場她當面跟歐漢聲攤牌感情，讓兩個角色同時經歷開心、難過，更加立體。導演沒忘記當時拍攝的畫面，「那場戲可以真實感受到林明禎對歐漢聲角色的憤怒，拍完之後，她是跳著走的，可以感受到她演到一場好戲的滿足，她超開心的！」

▲林明禎很珍惜演出《瘋狂電視台瘋電影》，一心希望把角色演得更立體，更有層次。（圖／記者周書羽攝）



對於林明禎的演出表現，導演謝念祖相當滿意，「只要給一個Sign，就可以往那裡走，當我們拍攝有任何調整，她就努力去做！」不過她自知並非演員科班出身，不想讓人說閒話，只有自己達到100分以上，才不會愧對整個劇組，「我看到身邊有這麼多人為角色在準備，我只能對自己的要求更高。」她很珍惜第一次就能碰上這麼好的角色，「我希望大家相信，世上真的有Diva這個角色。」