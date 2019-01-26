馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人馬力歐（卜國耕）2017年4月與小11歲女友劉恩忻完婚，結婚近2年，日前他在節目上坦承，老婆嘴上習慣掛著「我們離婚！」也曾罵他「孬種」，讓他相當惱火。

▲馬力歐2017年娶回小11歲老婆。（圖／翻攝自臉書）



馬力歐在節目《麻辣天后傳》上透露，老婆曾經只要夫妻出現爭吵，就習慣把「離婚」掛在嘴上，他認為這樣不但沒有解決問題，也是一種輕視婚姻的態度，最後他真的對老婆發火：「X！妳再講一次，我一定成全妳。」

▲▼老婆過去吵架經常把「離婚」掛嘴上，讓他氣到放話：「妳再講，我一定成全妳。」（圖／翻攝自Youtube）



除此之外，馬力歐也曾被老婆罵「孬種」，此句話一出讓現場來賓都倒吸了一口氣，但後來他坦承自己會對老婆說：「妳是白癡喔？能不能用點腦。」結果愛妻當場發飆：「你在家敢對我說這種話，你在外面敢跟那個誰說他是白癡嗎！」

▲▼馬力歐現在會主動先低頭，他感謝老婆願意嫁給自己。（圖／翻攝自Youtube、臉書）



有過前幾次經驗，現在馬力歐和老婆各自知道地雷，也明白吵架絕對說不出好聽話，不願再因為這種雞毛蒜皮的小事大吵，馬力歐會選擇先低頭：「老婆，對不起，都我錯，我剛剛口氣不好，妳不要生我氣。」他笑說：「我長這樣，她願意嫁給我還生個孩子，我何德何能啊！」一番話獲得全場贊同。

▼約35:56處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）