《馴龍高手3》升級！呈現6萬5千隻龍靠神器　第一集「8隻龍就癱瘓」

記者林映妤／台北報導

夢工廠動畫《馴龍高手》系列來到最終章《馴龍高手3》，跟第一集比起來，這次動畫多了神器加持－「MoonRay」。它是一種革命性的光線追蹤工具，它的功能是替動畫影像打光，同步進行彩現的過程，片中一個鏡頭裡就出現6萬5000多隻各形各色的龍，就是靠MoonRay呈現繁雜細節！

MoonRay能夠把動畫影像中的光線當成真實世界中的光線進行運算，模擬不同物件的形狀是如何從布料和各種表面反射光源。它能為一場戲份注入數十億條光線，並且根據這些光線在真實世界映照的軌跡，呈現出逼真的光影效果。在製作電腦動畫的過程中，這個階段能夠讓數位影像呈現出栩栩如生的效果。

▲▼《馴龍高手3》呈現6萬5000隻龍靠「神器」。（圖／環球提供）

《馴龍高手3》總共有2000個獨一無二的角色配件，包括頭髮、衣物和飾品。光是博克島上的打鐵舖就包含了1097件獨一無二的道具和物件，就連小嗝嗝的房子都有756根釘子！

MoonRay讓動畫師在片中呈現超繁複的細節，例如小嗝嗝穿的盔甲是用沒牙脫落的3620個鱗片縫製而成。另外《馴龍高手》第一集時，一場戲份只能出現8隻龍，要不然系統就會癱瘓，但《馴龍高手3》龍國秘境的鏡頭，就出現了6萬5000多隻各形各色的龍，比片中的任何鏡頭都更多！除此之外，龍國秘境總共還有6800萬顆蘑菇和7900萬塊珊瑚。

《馴龍高手3》1月30日上映。

▲▼《馴龍高手3》劇情、技術都升級。（圖／環球提供）