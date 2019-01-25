《聲林之王》首播看見信這幕！　蕭敬騰笑虧：說好的保持憤怒呢

記者劉宜庭／綜合報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，進入前七強的選手陸續上陣，每個人都使出渾身解數、用盡全力飆唱，正當所有人都緊盯節目，觀看選手精湛演出之際，導師之一的蕭敬騰，也再度於留言區出聲和網友互動啦！

▲蕭敬騰25日晚間準時觀看《聲林之王》首播。（圖／ETtoday）

《聲林之王》25日晚間播出總決賽時，身為首席導師的蕭敬騰，也死守螢幕前觀看首播，期間，他更親自在《ETtoday星光雲》臉書專業現聲，大方和網友互動，他除了叮嚀大家「專心聽喔」，也不忘分享自身近況透露，流感已經康復。

▲蕭敬騰親自留言和網友互動。（圖／《ETtoday星光雲》臉書）



有趣的是，蕭敬騰在節目首播期間，一度隔很久未出聲，正當所有人都以為老蕭下線了，他才突然出聲，「誰說我下了，我在愛看廣告。」此外，當輪到Gail現身螢幕前飆唱台語歌《心花開》時，他雖然並非第一次看見這段演出，但仍忍不住喊，「可愛死」，面對信（蘇見信）在節目上同樣被Gail融化的反應，老蕭也留言笑虧，「信哥說好的保持憤怒呢。」

▲Gail一表演完，信立刻被融化，隔空送上擁抱。（圖／ETtoday）

《聲林之王》歷經3個多月的比賽，本周播出冠軍之戰，將由李友廷、許莉潔、林孟辰、Gail Sophicha、鄭可強、馮玟璇以及張若凡等七強爭奪第一季的「聲林之王」。