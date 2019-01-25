韓國瑜921地震時做這件事！老婆：心目中的理想男性

記者林映妤／台北報導

高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬25日出席好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）的息影之作《老人與槍》特映會，由於她是勞勃瑞福的鐵粉，今還俏皮表示：「我昨天晚上就跟韓市長說『你忙你的行程，我下午要去看電影囉！』」

李佳芬不但對勞勃瑞福的電影如數家珍，更像小粉絲般說道：「他那個氣質、演技、笑容，還有他撩撥那一頭金髮的模樣，真的非常帥氣！我心目中的理想男性就是像勞勃瑞福這樣！」隨即不忘幽默補充：「韓市長也不相上下啦！只是他頭髮比較少一點！」

▲▼李佳芬出席《老人與槍》特映。（圖／采昌提供）

此外，李佳芬也透露年輕時，和市長約會看電影的難忘回憶：「我們以前常常一起看電影，因為立法院的工作結束都很晚了，所以看的多半是午夜場電影。其中最難忘的，就是921大地震發生時，我們正一起在戲院看電影！」



李佳芬畢業於世新大學廣播電視電影學系，學生時代幾乎每天都會去電影院看電影，是個不折不扣的資深影迷，看過許多勞勃瑞福的電影之後，也成為他的粉絲，「我發現他除了帥氣之外，更是一位非常有內涵的人！他導演了《大河戀》，捧紅布萊德彼特（Brad Pitt），我覺得他們簡直是一模一樣，我都懷疑布萊德彼特是不是他兒子！」