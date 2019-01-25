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楊冪爆爭小糯米撫養權！　前公公劉丹「減產顧孫」香港人抖了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪和劉愷威已於2018年12月22日宣布離婚，未來以親人身分共同撫養女兒小糯米，離婚不到1個月，又傳出雙方爭取撫養權。她的前公公劉丹也被爆為了照顧孫女，不惜向監製提出減少演出，再度讓爭女傳言浮上檯面。

▲楊冪被爆將爭取小糯米撫養權，劉丹顧孫不惜減少戲份。（圖／翻攝自楊冪工作室微博、CFP） 

▲楊冪被爆將爭取小糯米撫養權，前公公劉丹為顧孫傳出要減少演出戲份。（圖／翻攝自楊冪工作室微博、CFP）

據香港《蘋果日報》報導，劉丹近日出席電視劇《愛．回家之開心速遞》的團年晚宴，被眾多記者包圍問起減產顧孫傳言，對此說道：「怎麼會啊，我看自己戲份少，還叫他們幫我多加點戲份，其他的就讓大家猜測啦！」他話風一轉，透露兒子劉愷威已經返港，一家人團圓準備過年。

現年75歲的劉丹在香港戲劇圈擁有極高聲望，代表作《真情》在香港創下1128集的紀錄，同時也紅到兩岸三地，更在香港金庸劇集中扮演「洪七公」，精湛演出大受歡迎。他再接演長劇《愛‧回家系列》，名列第一男主角，至今已經累積1735集，戲中存在感非常大，身為老戲骨，減少演出勢必動搖長劇人氣，為了照顧孫女小糯米，一舉一動也受到香港民眾高度關注。

▲劉丹是香港熱門家庭劇《愛‧回家系列》男主角，演出1735集還沒完結篇。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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