鄭可強《你要的愛》找回感動　蕭敬騰：青花瓷的水準！

記者許逸群／台北報導

「小烏龜滿血復活」！大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，鄭可強在上回的比賽中找回初衷，最終賽帶來戴佩妮的《你要的愛》，選歌的理由相當單純，因為「這是我考街頭藝人的歌曲」，希望再次讓自己回歸到最原始想唱歌的狀態。

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▲鄭可強在總決賽演唱《你要的愛》。（圖／ETtoday）

鄭可強坦言，在搶Mic賽演出《不愛我就拉倒》後受到很多人關注，但也因此迷失了自己，心態已經變質，反而表現不穩定，「心態超級不完整，彩排完覺得離舞台好遠，開始怕唱歌這件事，到攝影棚不想唱。」直到又一次被林宥嘉救回，「已經不在乎到底輸還是贏了，只想把剩下兩首歌唱完，只想好好地唱完，讓所有人聽到我唱這首歌的樣子。」

▲▼導師們都給予肯定，信「又」喊：冠軍啦！（圖／ETtoday）

因看選手的比賽回顧，飛行導師信表示：「我剛聽到他之前的那個《青花瓷》，老天啊，那個律動、然後音色在裡面悠游自在的感覺，好厲害。唱歌很重要的一件事，了解自己適合唱什麼，有嚇到我。」蕭敬騰也說：「《青花瓷》是他的巔峰，中間一直停擺或退步，今天又回到《青花瓷》的水準！ 」林宥嘉則笑說「剛聽到都想跟他一起唱了」！

▲蕭敬騰認為鄭可強的演出處於巔峰狀態。（圖／ETtoday）

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