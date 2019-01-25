許莉潔因蕭敬騰瘦10KG　最終賽一唱完⋯信大叫：冠軍啦

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，許莉潔帶來一首盧廣仲的歌曲《最寂寞的時候》，不同於以往的「大歌」曲目，她說：「以往在唱歌會覺得想要唱技巧、唱好、唱滿，卻忘記唱歌的初衷。當時聽這首歌覺得很感動，很簡單卻可以得到別人心的感覺。」

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▲許莉潔越來越有自信。（圖／ETtoday）



還記得許莉潔在節目中初期時曾演唱到哽咽，提起缺乏自信的心聲，導師蕭敬騰則告訴她「不滿意就改變」，她也聽了進去，短短兩個月的時間就瘦了超過10公斤，不僅變美，也變得更有自信。她笑說，以前總覺得選秀節目應該還是會看臉，但在朋友的建議下還是來報名，如今也靠著歌聲從海選一路闖進總決賽。

▲▼信場邊大喊「冠軍啦」。（圖／ETtoday）

當許莉潔一演唱完之後，場邊的飛行導師信立刻大喊「冠軍啦」，讓主持人Lulu笑說：「第一次有還沒拿麥克風就在場外叫囂的老師！」信則說道：「很厲害啊！什麼叫收放自如有沒有，明明知道她是一個掛Power的、Turbo引擎的，結果收得這麼好，漂亮！」

許莉潔的演出獲得眾多導師們的好評，林宥嘉表示：「真的被妳感動了，完全不會讓人家覺得妳只是會唱歌。」小宇則說，首次聽到她唱歌就知道是個天生的好歌手，不僅有高超的技巧也有情感，「常常在錄音室跟妳說，想在妳的唱片裡面跟妳合作，我不是開玩笑的，我是認真的。」

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