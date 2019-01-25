曾被江蕙質疑「行不行啊」　陳子鴻《人質》逼哭張惠妹

記者許逸群／台北報導

資深音樂製作人陳子鴻製作經歷超過30年，製作過無數天王天后的他，近日上中視《改變的起點》分享他一路走來的過程。身為台語天后江蕙的御用製作人，陳子鴻提到當年兩人首次合作，就被江蕙質疑「行不行啊」！

▲陳子鴻分享一路走來的經歷。（圖／中視提供）

陳子鴻說當年在音樂人姚謙的介紹下，被邀請擔任二姐江蕙的專輯製作人，兩人首次見面討論專輯內容時，因沒有做台語歌的經驗，所以沒發表太多意見。沒想到散會後，江蕙一上車就打給姚謙，「她打給謙哥說，這個人行不行啊？他都不講話，到底行不行啊？謙哥就跟她說，我跟你保證他絕對沒有問題！」正因如此，江蕙一試成主顧，與陳子鴻的音樂緣分也一直做到她退休。

將江蕙的台語歌做到華人傳唱，陳子鴻在國語歌更是不遑多讓，最有名就是當年幫張惠妹製作《人質》一曲，。陳子鴻說：「基本上她是被我逼著唱的，原本阿妹認為這個歌不適合她。」沒想到唱完後，「她聽完她自己唱的，她就哭了。」正因他的慧眼，讓張惠妹重新登上天后地位。

▲陳子鴻帶領AKB48 Team TP。（圖／中視提供）

陳子鴻面對不同歌手的做法皆不同，像是面對當年挖掘的璞玉戴佩妮，就採「放手」政策，給足創作空間，讓她自由發揮。最近他接下之前因合約糾紛沉寂的AKB48 Team TP，他淡淡地說，真心的希望「多一個舞台，讓台灣的年輕的女孩子，可以更多的發揮」。

如今陳子鴻除了在研究所教學外，也正在培訓男團、女團，他強調，「因為我這30幾年來受過太多人的幫助，現在自己有一點能力的時候，應該要再去幫助更年輕、更有才華的下一代」。他不在乎自己投入是否有回報，只在意能否為台灣多盡份力量，更盼讓台灣音樂人能夠站上世界舞台發光發熱。