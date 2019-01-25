宏正點名SpeXial這3人！　「不知他們還在不在演藝圈」

記者關韶文／台北報導

羅宏正推出個人首張EP《撐傘》，唱片公司大手筆包下「撐傘專車」，讓歌迷在路上通勤都能看見偶像的身影。此外，這次宣傳期宏正深耕新媒體，和「iM短影」合作，推出《撐傘》分屏影音，邀請歌迷一起大玩短視頻。

▲▼宏正大玩iM短影。（圖／記者姜國輝攝）

在剛毅外表下有溫暖的內心，從以前Spexial時代擔任隊長開始，宏正就身負照顧、整合團員的責任，就像是一位撐傘的人，不過自己反而覺得更常受人幫助，「我有很多感謝不完的人，在我無助時替我撐傘！」自認非常不喜歡接受幫助，只要稍微有人對他好，即便是很小的事情，「例如順手幫我丟個垃圾之類的，我就會全身起雞皮疙瘩。」

▲▼宏正為短視頻內容親自構思劇本。（圖／記者姜國輝攝）

這次推出首張EP《撐傘》，羅宏正深耕新媒體，和年輕粉絲大玩「iM短影」，親自錄製示範影片，邀請歌迷一起分屏挑戰，他笑說，「以前SpeXial人太多沒辦法擠進去，除非以後要出全景模式才可以！」

被問到最想幫誰撐傘，宏正開玩笑表示，「SpeXial的話，應該是最想幫易恩、Evan 、Teddy，我最近沒有見到他們，不曉得他們還在不在演藝圈！」宏正一說完，立刻笑翻全場，而他也大力推薦「iM短影」，邀請歌迷一起開始，「人生70才開始，現在開始學一點都不晚，讓我們一起玩，我們一起帶起這個風潮！」