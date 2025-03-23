嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

記者王靖淳／綜合報導

女星嚴立婷平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就曬出一張高中嫩照，只見她穿著一件低胸運動背心打球。為此，她幽默自嘲：「穿這樣打籃球不合理吧？」照片一出，立即掀起網友留言討論。

▲嚴立婷曬高中青澀嫩照。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

照片中，嚴立婷留著一頭短髮，身穿藍色的運動背心，坐在學校的籃球場旁的長凳上，模樣看起來相當青澀。她在文中透露自己無意間翻到這張舊照片，坦言對當年在籃球場上奔跑的日子感到懷念，同時也不忘調侃自己，表示當時似乎不太適合只穿背心去打球，「好懷念以前每天在籃球場上奔馳的日子，誰都想不到長大後居然嫁給籃球國手，但我以前穿這樣打籃球不合理吧？」

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▲嚴立婷會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

貼文及照片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛稱讚她從小就漂亮，「就是美」、「最美長腿漂亮寶貝」、「漂亮就好，不需要合理」、「從高中就是美人兒耶」，就連藝人梁赫群都忍不住留言調侃她：「為什麼以前比較有女人味？」掀起不小討論。