人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

記者孟育民／台北報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，結束16年感情，然而去年12月驚喜PO出超音波照宣布懷孕，吸引大批粉絲朝聖祝福。平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交」的網路貼文，釣出她直接回應：「跟我男友打砲還裝傻」，突然其然的爆料不免讓人聯想到舊愛賴賴，讓網友直呼：「訊息量太大」，再度引發討論。

▲織織再度對舊愛開槍。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

事實上，她過去才開酸前任有「自戀型人格」，更多次開砲，當有網友認為通常單獨約異性去泡溫泉的人，多半暗示著這場約會有其他目的如發生性關係，織織則表示感謝，透露自己因此理解前任頻繁約人泡溫泉的行為，背後可能有其他意圖，「哇謝謝終於懂了，難怪我前男友這麼愛約人泡溫泉」。

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▲織織過去最受關注的一段情就是和。（圖／翻攝自臉書／賴賴 & 織織）

織織也分享個人經歷，表示前任表面上聲稱不喜歡胸部大的女性，但實際上卻偏好此類型，「就跟前任跟我說他不是奶控，結果外面找的奶子一個比一個大一樣。」更爆料前任性慾旺盛，而其後的生活亦因此受到了影響，吸引其他網友朝聖按讚朝聖。