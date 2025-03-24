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曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈近期受MeToo風暴餘波未平，主持人曾國城日前因發言「期待黃子佼復出」引發外界撻伐，其過往言行也再度受到網友檢視。有網友近日翻出藝人藍心湄2005年在節目《國光幫幫忙》上的一段發言，內容提及曾國城酒後曾試圖強吻女星陶晶瑩，引發廣大討論。

▲藍心湄2005年上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

▲藍心湄2005年上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

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▲藍心湄還原陶晶瑩險被曾國城強吻的狀況。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

藍心湄當時在節目中提及過去秀場文化混亂，不乏「綜藝大哥瘋狂亂追女生」的情況，接著爆料曾國城曾想強吻女明星，直言：「我已經講過很多次了，他也不在乎。」接著她回憶某次聚會場景，表示：「就是有一次我跟小康在小康的店，然後曾國城喝很醉，他就說『陶子來，我親一下』，滿身酒味，然後陶子說『不要不要』，他就這樣壓著陶子。」

▲藍心湄2005年上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

▲藍心湄2005年上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

▲藍心湄2005年上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

▲藍心湄2005年上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／國光幫幫忙）

藍心湄進一步描述，當時曾國城將陶晶瑩壓到牆邊，「她又比較矮，一直說不要不要不要」，情況一度尷尬。她當下見狀立刻出面化解：「我就拍拍曾國城，『嗨！曾先生，你要幹嘛？』他還說『來我親一下！』」對此，她則機智回應：「好啊好啊，你先跪下來舔我呀！你先跪下來舔老娘！我就親你！」

此舉成功讓曾國城清醒並回座。藍心湄也無奈感嘆：「就是有很多這種人，我覺得要以暴制暴、以色制色，他大概就會涼了吧。」針對多年前這段節目爆料，陶晶瑩今（24日）出席公益活動時也被問到此事：「事實有一點出入，但我不太想再提細節，確實不太舒服。」

▲陶晶瑩今出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

陶晶瑩表示，當時其實「有說出來」，並無隱忍，也有媒體報導，但由於當時社會尚未有 #MeToo 意識，事件沒有受到重視。她也分享，自己會藉此教育孩子：「不願意就要說不。」更提到現今仍有許多未被揭露的事件，「很多人不敢出來，因為一站出來，就要面對大眾的質疑——『是為了出名吧？是為了錢吧？』受害者當然不敢出來。」

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曾國城, 陶晶瑩, 藍心湄

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