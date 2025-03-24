小炳體況亮燈「看了血液腫瘤科」　願一切沒事：為我禱告吧！

記者王靖淳／綜合報導

藝人小炳（余俊賢）今（24）日突然在臉書發文透露，最近背上出現不明瘀青，所以去看了血液腫瘤科，接下來要等檢查報告，「為我祈福禱告吧，但願一切都沒事，謝謝大家。」

▲小炳會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／余俊賢）

小炳透露，今天他去錄節目《新聞挖挖哇》時，主持人鄭弘儀注意到他的眼睛異常泛紅，於是關心他的健康狀況。為此，小炳表示，他當下沒有馬上回答鄭弘儀，同時也坦言，最近的健康狀況的確讓他感到擔憂。

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小炳提到，兩周前他發現自己背上出現一大片不明瘀青，顏色是深紫與紅色混合在一起的模樣，中間甚至還有些奇怪的黑點，這讓他感到非常緊張，於是在前兩天去醫院進行更進一步的檢查，並掛了血液腫瘤科。

▲小炳坦言對健康狀況有憂慮。（圖／翻攝自Facebook／余俊賢）

小炳表示，醫生在檢查後初步認為他背上的瘀青應該只是撞傷瘀青，不過他坦言自己不記得何時撞到，後來醫生還幫他抽血，他希望自己一切沒事，「接下來就是等血液透析檢查之後的報告⋯但願一切都沒事，謝謝大家。」

事實上，小炳2021年發現罹患菌血症，隔年11月透露簽署放棄急救書和器官捐贈同意書，他事後澄清自己不是因為生重病或發生意外，才簽署放棄急救和器官捐贈同意書。當時，小炳表示：「而是我認為這是我能夠做的，所以我就去做。」並坦言，自己很早之前就想做這件事，「我也只是個平凡人去做了一件我覺得對的事情而已，所以也不用把我包裝成什麼多麽勇敢的厲害的人。」