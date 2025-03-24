Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

記者陳芊秀／綜合報導

南韓團體「BLACKPINK」成員Jisoo昨日（23）在桃園會展中心舉辦巡演，與粉絲度過歡樂時光。藝人周曉涵也前去朝聖，事後曬出一段影片，沒想到正在現場拍照時，身後Jisoo悄悄入鏡，網友驚喜兩人神同框！

▲周曉涵朝聖Jisoo演唱會，台下拍紀念照意外同框本尊。（圖／翻攝自Threads）

影片中，周曉涵正在對著鏡頭比YA，為參加演唱會留下紀念，沒想到身後Jisoo在隨行人員護送下正好經過，看到鏡頭馬上擺POSE。她往後一看發現Jisoo，嚇到身子往後一彈，Jisoo為此更露出燦爛微笑，興奮PO文「Jisoo停下來跟我合照耶！瞧我嚇的，近期最開心的一件事」。

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▲周曉涵回頭一看發現Jisoo，身體不由往後一彈，Jisoo露出燦笑。（圖／翻攝自Threads）

周曉涵的發文在Threads逼近百萬次瀏覽，有網友不信「P的吧！麥擱騙欸」，然而馬上有目擊網友分享另一個角度影片，Jisoo停下與周曉涵一起擺POSE入鏡，據網友透露，是超級VIP和VIP區跟少數A區，能在表演結束後獲得福利。

▲周曉涵發文：「Jisoo停下來跟我合照耶！」（圖／翻攝自Threads）

影片吸引大批網友圍觀留言，藝人成語蕎笑說「扯！你們長好像」，有網友留言「救命！我跟我媽一直說你們兩個長的很像，妳們真的同框了，我媽第一眼看到Jisoo就說：阿怎麼長的那麼像伍佳麗（當時周曉涵在演的劇 劇中的名字）」、「也太像」。而原本Jisoo在安可時，一度現身台下，眾多保鑣站在身邊，但現場9500名觀眾圍上去，最終繞場的計畫作罷，能如此捕捉到近距離同框，令粉絲直呼「太羨慕」、「太幸福啦」！