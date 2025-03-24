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《苦盡柑來》寬植是5年前《夫婦世界》渣夫！一句「陷入愛情不是罪」爆紅

記者劉宛欣／綜合報導

韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，開播以來深受全世界粉絲喜愛，劇的下半段進入主角中年，IU飾演的愛純改由影后文素利詮釋，她繼續飾演女兒金明。朴寶劍飾演的寬植則由朴海俊接手，劇中多段與女兒的溫情戲賺人熱淚，演技受到眾人肯定，也引起諸多討論，事實上他早在2020年就因《夫婦的世界》中渣夫李泰伍一角爆紅，與這次的沉穩、內斂又時而笨拙的模樣相差甚遠。

▲《苦盡柑來遇見你》、《夫妻的世界》（夫婦的世界）朴海俊。（圖／翻攝自劇照、韓網）

▲《苦盡柑來遇見你》、《夫妻的世界》（夫婦的世界）朴海俊。（圖／翻攝自劇照、韓網）

▲《苦盡柑來遇見你》、《夫妻的世界》（夫婦的世界）朴海俊。（圖／翻攝自劇照、韓網）

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▲朴海俊飾演的中年寬植引發不小討論。（圖／翻攝自劇照）

朴海俊2020年與金喜愛、韓韶禧合作演出《夫婦的世界》，劇中飾演婚內出軌的渣夫，背叛了妻子金喜愛與小三韓韶禧展開不倫戀，當年甚至留下了「陷入愛情並不是罪啊」的經典台詞名場面，豈料在成功離婚與小三共組新家庭後，卻又吃起回頭草，勾搭起前妻，結局讓許多觀眾氣炸，卻又反映出現實的一面，他完美地詮釋了毫無責任感、自私、朝三暮四的渣男李泰伍，成為演藝事業轉捩點。

▲《苦盡柑來遇見你》、《夫妻的世界》（夫婦的世界）朴海俊。（圖／翻攝自劇照、韓網）

▲《苦盡柑來遇見你》、《夫妻的世界》（夫婦的世界）朴海俊。（圖／翻攝自劇照、韓網）

▲朴海俊2020年透過《夫婦的世界》走紅。（圖／翻攝自劇照）

朴海俊在爆紅以後，5年來陸續僅推出網路劇《我只是還沒全力以赴》、《The 8 Show》，電影《緊急迫降》、《嬰兒轉運站》、《首爾之春》等，一年平均兩部作品，可惜個人話題度都不如之前，直到這次靠著《苦盡柑來遇見你》，才又掀起了觀眾的熱烈討論，與先前大不相同的形象，也讓人看見他身為演員的可塑性。

▲《苦盡柑來遇見你》、《夫妻的世界》（夫婦的世界）朴海俊。（圖／翻攝自劇照、韓網）

▲朴海俊20多歲時的顏值震驚不少人。（圖／翻攝自韓網）

朴海俊在《苦盡柑來遇見你》飾演疼愛妻子、小孩的暖男，私下的他其實也是寵妻魔人，與老婆相戀7年後於2010年結婚，育有兩個兒子，受訪、上節目時經常不吝提起家庭生活，曾坦言在婚後為了享受新婚生活，花了一年的時間陪伴老婆，溫暖顧家的性格，讓人不意外他能演活中年寬植。

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朴海俊, 苦盡柑來遇見你

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